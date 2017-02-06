"Игры смерти". Школьница из Маевки попала в психбольницу



Семнадцатилетняя школьница из Маевки, игравшая в «игры смерти», пыталась перерезать вены. Информацию об этом ИА «24.kg" подтвердил глава Республиканского центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов.



По его словам, одиннадцатиклассница поступила в больницу в ночь с субботы на воскресенье в 3.30. "Она играла четыре дня, после ей поступила какая-то аудиозапись от администратора. Девушка попыталась порезать вены. Ее парень, увидев тревожное состояние девушки и порезы, забил тревогу, ее доставили в больницу. Вчера приезжали родители девушки",- сказал Ураимжан Исмаилов.



Глава РЦПЗ отметил, что девушка сожалеет о содеянном. "Пока она остается в больнице. Вопрос о выписке открытый, обход только начинается. Это первый случай, когда медики официально подтвердили связь попытки суицида и игры", — добавили в центре психического здоровья.



В Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые из них после этой игры якобы покончили с собой.



В МВД заявляли, что смерть подростков связана не с игрой, а с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Отметим, что с 31 января в Кыргызстане покончили с собой трое несовершеннолетних.

ИА "24.kg"