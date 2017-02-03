Смертельный флешмоб: «Группы смерти», склоняющие детей к суициду, дошли до Кыргызстана

Новый «тренд» молодежи приобретает угрожающие масштабы - вслед за Россией и Казахстаном кыргызстанские подростки заинтересовались смертельной игрой

«НЕ ХОЧЕШЬ САМ - ТЕБЕ ПОМОГУТ»

В январе одна из старейших общественных организаций Рунета - Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) - предупредила о новом всплеске активности ВКонтакте закрытых групп, склоняющих детей к суициду - всего за один день в сети появилось почти четыре тысячи сообщений со специальными хештегами и призывами к самоубийству. В так называемых «группах смерти», получивших популярность среди подростков в России, детям предлагают сыграть в игру. В процессе выполнения заданий на тему суицида ребенка психологически обрабатывают - морально устойчивые выбывают из игры сразу, а вот подверженные влиянию «втягиваются». Предполагается, что через 50 дней игра завершается самоубийством игрока. Если в какой-то момент, испугавшись, ребенок пытается спрыгнуть с крючка, администраторы суицидальных сообществ якобы начинают ему угрожать, например, расправой с близкими или так: «не хочешь сам - тебе помогут».

В Кыргызстане внимательные родители тоже забили тревогу - в одной из социальных сетей подростки стали делиться постами с хештегами «море китов», «тихий дом», «разбуди меня в 4:20» и сообщать подписчикам: «хочу в игру». На попытку друзей отговорить от дурацкой затеи ребята отшучиваются: «Сыграем - увидим», «Это же просто игра», а кто-то поддерживает: «Я тоже играю!».

Кстати, изображение китов - один из элементов культа. Киты по непонятным причинам выбрасываются на берег, «совершая самоубийство».

«БАНИМ ТИХИЙ ДОМ»

Новость о страшной «забаве», разнесшаяся по соцсетям, не на шутку обеспокоила кыргызстанцев. Бишкекские блогеры и пользователи соцсетей объединяются под хештегом «баним тихий дом». Сегодня вечером в Бишкеке у кафе Olive пройдет акция, организаторы которой планируют показать горожанам социальный ролик.

- Мы приглашаем к участию неравнодушных родителей, которые в течение двух дней отреагировали на эту публикацию. Они могут обратиться к другим родителям с просьбой уделять детям больше внимания, или непосредственно к детям - хватит сидеть в соцсетях, не поддавайтесь на всякие уловки, - рассказала «Комсомолке» волонтер Нуриля Чекирова. - Филипп Будейкин, один из создателей группы, подозреваемый в доведении подростков до суицида в России, уже два месяца под арестом. Но его последователи продолжают работать. В Кыргызстане большой интерес эта игра вызвала у детей, многие хотят в нее играть. Мы не знаем, когда будет дан старт, но мы можем отвлечь подростков и пресечь это все на корню.

Та самая Рина, с которой, по сути, все началось.Фото: соцсети

ИГРА СО СМЕРТЬЮ КАК КРИК О ПОМОЩИ

Квалифицированный специалист в области психологического консультирования Рената Мамбетова считает, что акцентировать внимание родителей на проблеме появления «последователей» таких групп в Кыргызстане, несомненно, нужно. С другой стороны, бурные обсуждения в соцсетях могут только ее усугубить.

- Этот ажиотаж подогревает интерес к теме, - объясняет специалист. - Даже если в нее не хочется погружаться, из-за повышенного внимания возникает желание залезть и посмотреть, что же это за игра такая? Социальные акции с участием взрослых и детей не будут лишними, но после нужно обязательно провести с ребенком личную беседу, дать ему возможность высказаться и внимательно выслушать его, показать свою обеспокоенность ситуацией, а не стараться аккумулировать страх.

- И все-таки, социальные сети могут привести к суициду?

- Соцсети - это не первопричина, а скорее, следствие того, какая обстановка царит в семье и какое у ребенка эмоциональное состояние. Социальная сеть становится неким триггером, пусковым механизмом для решения уже назревшей проблемы. Однозначно, не все дети, сидящие в соцсетях, примкнут к этой группе. В подростковом возрасте критическое мышление только формируется. Но мы говорим о том, что одни все-таки больше подвержены влиянию извне, другие - менее зависимы.

- Допустим, жесткий запрет - не выход. Доступ к интернету уже взрослого ребенка не ограничишь, и планшет у него не отберешь. Что тогда делать родителям? Как не проморгать первые «тревожные симптомы»?

- Даже несмотря на то, что современные дети много времени проводят в виртуальном пространстве, внимательные родители всегда заметят изменения в их поведении в реальном мире. Резкая смена настроения, круга общения, имиджа - уже должны насторожить. По большому счету, оградить ребенка от того, что он видит в интернете, посадить его под колпак, контролировать каждый шаг мы не можем. Но мы можем наблюдать за его живым общением со сверстниками и с семьей, организовать интересный досуг, где он заявит о себе и утвердит свою автономность.

У подростков с обостренным чувством одиночества есть еще один свойственный этому возрасту феномен - они видят некий романтизм в рискованных поступках, в смерти (как раз то, что предлагает игра). При этом для них характерна полярность психики - с одной стороны, он хочет, чтобы его оставили в покое, с другой - ищет поддержки и понимания близких. А эти группы, по сути, и работают по принципу: «Ты придешь, и тебя выслушают», «Ты расскажешь о своих переживаниях, и тебе скажут, что делать дальше».

К сожалению, не все родители способны распознать крик о помощи и выстроить с ребенком доверительный диалог - из-за нехватки времени или по другим причинам. Поэтому главная рекомендация - наладить контакт и вселить уверенность, что в любой ситуации его выслушают и поддержат. Если ребенок знает, что тех, к кому можно прийти, когда грустно и тяжело, не надо искать в виртуальном мире - они реальные, любящие и находятся рядом, такой беды не случится.

КАК БОРЮТСЯ С НАПАСТЬЮ

В МВД, между тем, уже заинтересовались «группами смерти» - в министерстве говорят, что пока ни фактов, ни пострадавших у них нет, но руку на пульсе держат, обещая начать расследование, если появится хоть одно заявление. Озаботилось происходящим и Министерство образования - чиновники от Минобра обратились в милицию с информацией об игре «Тихий дом», назвав ее серьезной угрозой для детей и подростков. Районным и городским управлениям ведомство поручило усилить внешкольную работу со школьниками и их родителями. А мамам и папам - следить за тем, что ребенок читает или пишет в соцсетях и на других сайтах и провести беседу о вреде сетевых и компьютерных игр.

СПРАВКА «КП»

Волна самоубийств прокатилась по России в декабре 2015 года. Незадолго до этого 16-летняя студентка из Уссурийска Рина Паленкова бросилась под поезд, послав перед этим в сеть селфи, на котором демонстрирует средний палец на фоне железной дороги с подписью «Ня. Пока».

Почему именно эта смерть вызвала такой сильный резонанс - непонятно. Но желающие обсудить трагедию нашлись быстро и, что еще страшнее, - последовать вслед за девушкой. Вскоре в соцсетях стали появляться посты якобы от имени Рины, в которых перечислялись произвольно взятые пользователи с припиской «вы следующие». Так «выпиливание» (интернет-термин, означающий добровольный уход из жизни. - Прим. ред.) девушки превратилось в своеобразный интернет-мем. Несколько групп, пропагандирующих суицид, быстро набрали популярность в молодежной среде.

По сути, это страшная игра в альтернативной реальности, когда путем публикаций в соцсетях у всех участников создается ощущение происходящих вокруг них мистических событий. Конечная цель - достичь так называемого «Тихого дома» - места, где сон, реальность и интернет сливаются в единое целое, и из которого якобы можно править миром.

В Лиге безопасного интернета, созданной для цензурирования информации в сети, отмечают, что в среднем число подписчиков сообществ, пропагандирующих самоубийства, составляет от полутора до 11 тысяч человек.

Источник - "КП - Кыргызстан"