Подростков призывают резать вены в группах "Синий кит" и "Тихий дом"

Игры с суицидом всё чаще устраивают в интернете. Некие забавы под названием "Синий кит" и "Тихий дом" получили распространение сначала среди подростков в России, и вот пришли в Казахстан. Затем в Кыргызстан.

По соцсетям теперь рассылаются два вида сообщений. Одно – с призывом к подросткам покончить жизнь самоубийством. Второе – не связываться с подобными сайтами и группами. Последствия могут быть серьезными: в Алматы уже появились подростки, которые начали выполнять первое задание – резать вены!



Проблемы в школе, плохие отношения с родителями, обычные подростковые трудности. 16-летняя Диана решила искать новые ощущения и новых друзей в социальных сетях. Зарегистрировалась, вступила в группы и… начала получать странные задания!

- Стали писать в личные сообщения, что "я твой личный кит, давай поиграем в игру". Тебе дается 50 заданий на 50 дней, и ты будешь нам присылать фотоотчет о выполнении. И там писали, чтобы выиграть, ты должен умереть. Они написали, если ты не выиграешь, то мы поможем. То есть если ты сам не умрешь, то тебя убьют. Был страх, что меня найдут, что затронут мою семью, что моей маме будет больно, если меня убьют,- Диана долго не соглашалась на это интервью. Страх, что узнают, страх, что найдут. На помощь пришла мама, которая заметила, что с ее ребенком что-то происходит.

Зума Абдуллаева, мама: " - Заметила, что вены чуть-чуть так покарябаны были. Я не обратила внимания, я думала, она упала. Оказалось, что, говорит, линейкой себя порезала. Мы пошли с ней на контакт, я сказала, если что, то сразу мне скажешь. Каждый родитель должен также следить. Потому что, если не разговариваешь, ребенок теряется".

Сейчас они сдружились как никогда. Диана маме доверяет, но мама проверяет. Тоже зарегистрировалась в соцсетях. Это только одна история, которая закончилась бескровно. А сколько тинейджеров, переживая свой возраст и думая, что их никто не понимает, ищут поддержки во всемирной паутине. Психологи знают: теперь и в казнете сотни групп, в которых нужно сыграть в смерть. А ведь Казахстан и без того входит в тройку мировых лидеров по числу подростковых суицидов.

Раушан Каримова, психоневролог: " - Если ребенок заброшен душевно, если родители занимаются собой, если ребенок целыми днями сидят в компьютере, если у него проблемы в школе, которые он сам никак не может решить, не может подойти, не может ни с кем посоветоваться, куда идет ребенок? Идет к своим друзьям, садится в соцсети. Начинают переписываться. И если такой ребенок с душевными волнениями попал на этот сайт, то из 10 детей один наверняка может заинтересоваться и зайти вглубь сайта".

Журналист Александра Алехова темой подростковых суицидов заинтересовалась год назад. У нее самой сын-подросток, поэтому решила узнать, что же он делает в соцсетях. Мальчик в группах, где пропагандируют смерть, не состоял, но Александра все равно начала свое расследование. Зарегистрировалась под видом 16-летнего подростка и внедрилась в закрытые группы.

Александра Алехова, журналист: "- Мы сделали два депутатских запроса – в МВД и Генпрокуратуру. Спрашивали напрямую: ведет ли кто-либо из правоохранительных органов учет, какое количество подростковых суицидов в Казахстане напрямую связано с этими группами? То есть мы пытались уловить связь вообще. Ну и понять, у нас кто-то это отслеживает или нет. МВД нам прислало ответ, что отслеживанием суицидальных групп занимается Генпрокуратура, а Генпрокуратура ответила, что расследованием суицидальных дел занимается МВД. Все свелось к тому, что никто ничего не делает. Но мы видим, что многие группы заблокированы по решению госорганов".

Но вместо одной заблокированной группы появляются десятки новых. Как и в соседней России. Там активно распространено движение самоубийц. В прошлом году был задержан администратор "групп смерти" Филипп Будейкин, известный под ником Филипп Лис. На его странице были жуткие видео с депрессивной музыкой и страшными рисунками. Парень с бегающим взглядом, постоянно покусывающий губы дает интервью еще задолго до задержания и спокойно рассказывает о том, как он смог создать группы смерти.

Филипп Будейкин: "- Мы никого не призывали к суициду. Это было в целях игры".

Впереди еще экспертизы и заседания суда. Пока же следователи устанавливают количество погибших российских детей, состоявших в "группе смерти".

Сегодня эстафету с суицидами подхватили и в соседнем Кыргызстане. Местные журналисты начинают проводить свои расследования и подсчитывать количество попыток самоубийств среди детей. Силовики обещают, что возьмут ситуацию под контроль. В Казахстане мажилисмены настаивают на том, чтобы законодательно запретить детям младше 16 лет пользоваться соцсетями без разрешения родителей. Пока этот вопрос повис в воздухе.

Источник - КТК