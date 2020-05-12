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The New York Times написала о планах американской разведки ослабить Китай

Американские власти намерены публично вывести на чистую воду Китай по ситуации с коронавирусом, пишет 11 мая The New York Times.

По данным издания, антикитайское заявление намерены обнародовать американское министерство внутренней безопасности и ФБР.

Они хотят заявить, что китайские хакеры охотятся за информацией о коронавирусе, о работе над вакциной и над лекарствами против COVID-19 в США.

Деятельность этих хакеров, как считает разведка, связана с китайскими властями. Кибервзломщики совершают попытки добраться до данных американских лабораторий и государственных структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские спецслужбы, как уже заявляли власти этой страны, работают в направлении поиска доказательств причастности Пекина к распространению коронавируса.

ИА REGNUM.

           
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