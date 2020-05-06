Туркменистан не пускает экспертов ВОЗ для изучения ситуации с COVID-19

Туркменистан не пускает миссию экспертов ВОЗ для изучения ситуации с COVID-19 в стране.
При этом Туркменистан, официально заявляющий о полном отсутствии заболевания в стране, выступает с инициативами объединения международных усилий в борьбе с коронавирусом.
Европейское региональное бюро ВОЗ, эксперты которого в настоящее время находятся в Таджикистане, 23 апреля сообщало о запланированном визите в Таджикистан и Туркменистан.
Как сообщили в Европейском офисе ВОЗ, организация до сих пор не получила приглашения от туркменского руководства на посещение страны.
"Миссия в настоящее время находится в Таджикистане. На начальном этапе планирования надеялись, что миссия сможет отправиться в Туркменистан после завершения в Таджикистане. Мы все еще находимся в процессе переговоров по облегчению логистики, которая оказалась сложной в настоящее время", - сообщила представитель пресс-службы Европейского Отделения ВОЗ Стефани Брикман Азатлыку 4 мая.
По ее словам, представители ВОЗ все еще пытаются получить приглашение и договориться с туркменской стороной.
Туркменистан является одной из немногих стран мира, отрицающей наличие COVID-19 на своей территории. При этом 4 мая президент Туркменистана, выступая на онлайн-саммите международной организации Движения неприсоединения, предложил объединить усилия в борьбе с COVID-19.
Источник - centralasian.org
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