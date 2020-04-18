Названы три смертельно опасных фактора при COVID-19

Об этом сообщил главный врач Англии Крис Уитти
Главный врач Англии Крис Уитти указал три фактора, которые увеличивают риск заражения и смерти при коронавирусе нового типа COVID-19. Видео его выступления выложили на YouTube.
По его словам, первым фактором является пожилой возраст пациентов, который во многих случаях приводил к смертельному исходу.
Также Уитти заявил, что в зоне риска находятся люди с сопутствующими заболеваниями. Как отметил врач, у около 90% cкончавшихся от COVID-19 было как минимум еще одно заболевание.
В-третьих, медик отнес к факторам риска, которые есть во время сегодняшней пандемии, гендер. Уитти сообщил, что мужчины намного чаще женщин заражаются коронавирусом по причинам, которые пока еще не совсем ясны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Источник - gazeta.ru
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