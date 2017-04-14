Предсказавший победу Трампа политолог предрек его импичмент

Как сообщают зарубежные СМИ, на следующей неделе Лихтман выпускает книгу "Дело об импичменте"



Американский историк и политолог Аллан Лихтман сразу предсказал победу Трампа, теперь же он уверен, что до конца своего срока президент не досидит, сообщает Лайф.



Как сообщают зарубежные СМИ, на следующей неделе Лихтман выпускает книгу "Дело об импичменте", в которой он делает прогноз, что Трампа отстранят от власти до 2020 года.



По мнению эксперта, до следующих выборов страну будет возглавлять нынешний вице-президент Майк Пенс.



Наиболее вероятными причинами, которые могут послужить поводом для импичмента, политолог считает злоупотребление властью и обвинения в связях с Россией.



Напомним, что недавно Трамп перепутал Сирию с Ираком, говоря о ракетном ударе. При этом на авиабазу Сирии ВС США сбросили 59 ракет.



Источник - nur.kz