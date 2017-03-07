Медведев призвал партнеров по ЕАЭС не сравнивать цену на российский газ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал участников ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ: если бы некоторые страны не входили в Союз, они покупали бы газ по европейским ценам.



"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев на заседании Евразийского межправсовета.



Как подчеркнул российский премьер, об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.

Он отметил, что страны, входящие в ЕАЭС, за последние годы нарастили физический объем экспорта на российский рынок, все получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, рынок труда стал абсолютно открытым, реально развивается промышленная кооперация.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Россия сократила поставки нефти в Белоруссию в качестве меры реагирования на задолженность Минска по газу, которая уже достигла 660 миллионов долларов. Этот спор продолжается уже больше года, и пока стороны не смогли его урегулировать. В связи с этим Россия еще в конце минувшего года заявила, что сократит поставки нефти в Белоруссию с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн, не исключив, что они могут сократиться еще больше — до 12-16 миллионов тонн.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что Белоруссия подает в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти. Он также поручил белорусским чиновникам искать альтернативные способы поставок нефти. В конце февраля Белоруссия закупила танкер нефти в Иране, однако в республику он еще не прибыл.

Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех белорусских мясоперерабатывающих заводов из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.

При этом президент Белоруссии не подписал бюджет и таможенный кодекс ЕАЭС.

Киргизия увязывает вступление в силу соглашений о преференциальной торговле ЕАЭС с третьими странами со снятием всех барьеров внутри Союза, включая ветконтроль на ее границе с Казахстаном.

РИА Новости