Дмитрий Медведев: Готов к продолжению активной работы по ключевым вопросам двусторонней повестки дня

Председатель правительства России поздравил народ Кыргызстана с Новым годом
Бишкек, “Саясат.kg”. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом.
“Уходящий год отмечен успешным развитием дружественных, партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Кыргызстан. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Продолжается реализация крупных совместных инфраструктурных и гуманитарных проектов. Плодотворное интеграционное взаимодействие способствует росту национальных экономик государств-участников Евразийского Экономического Союза.
Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса практической кооперации отвечает интересам России и Кыргызстана. Готов к продолжению активной работы по ключевым вопросам двусторонней повестки дня”, - отмечено в поздравительной телеграмме.
Дмитрий Медведев пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - благополучия и процветания.
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