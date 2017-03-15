Навальный созвал митинг на тему "яхт и усадеб Медведева"

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.



"Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах "Димона" в частности", - написал Навальный на своем сайте.

По замыслу организаторов, участники акции 26 марта пройдут с шествием от площади Тверской заставы до Охотного ряда, после чего состоится митинг.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", - заявила Тимакова.

Сам Медведев комментировать расследование не стал, однако, как утверждает Навальный, заблокировал аккаунт оппозиционера в "Инстаграме".

Ранее во вторник президент России Владимир Путин рассказал, что Медведев в настоящее время болен гриппом.

"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Источник: Русская служба Би-би-си