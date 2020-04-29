Эркин Асрандиев: В конце - концов мы этот период пройдем, карантин закончится. Мы должны думать над тем, как восстановить экономику...

Разговор с вице-премьером Э.Асрандиевым. Часть II: Куда пойдут деньги доноров?

Корреспондент Tazabek встретилась с вице-премьер-министром Кыргызстана Эркином Асрандиевым. В первой части интервью вы можете прочитать о том, какую поддержку собирается оказать правительство бизнесу.

В этой части интервью речь пойдет о донорской помощи, государственном долге и планах на посткоронавирусное будущее.

Сумма донорской помощи согласована

- Эркин Шамшудинович, Вы ранее говорили, что согласованная сумма донорской помощи составляет 456 млн долларов. Сколько из этих денег сейчас уже поступило и от каких доноров?

- Из этих средств 30 марта фактически поступило 120,8 млн долларов от Международного валютного фонда. Остальные суммы предварительно согласованы и проходят стадию окончательного утверждения в структурах самих донорских организаций, либо наши внутренние процедуры.

- Согласование не означает, что в процессе могут отказать в предоставлении? Эти суммы точно поступят?

- Да, это те суммы, по которым уже предварительно пожали руки.

- Где аккумулируются эти средства?

- Эти средства поступают непосредственно на счета Министерства финансов. Я понимаю, что многих интересует, куда поступили эти деньги и на что они будут потрачены. Средства Международного валютного фонда направлены непосредственно на бюджетную поддержку - на покрытие бюджетных расходов. Механизм происходит таким образом, что есть единая корзина Минфина, куда направляются и налоговые поступления, и таможенные платежи, и другие сборы, и с этого счета осуществляются расходы - перечисление заработных плат, пенсии, пособий, покупка лекарств. Каждый процесс отрегулирован законом и нормативными документами. Так вот, эта внешняя помощь, которая направляется на покрытие бюджетных расходов, конвертируется в сомы и далее она поступает в эту же корзину и идет на покрытие тех ил иных расходов.

- То есть не будет создан определённый специальный счет для донорской помощи?

- Никогда так не делается. Все поступает в единую корзину.

- Если помощь попадает в общий котел, то как же вы отчитаетесь за каждый тыйын и цент, что они пошли по целевому назначению?

- Не получится сказать, что именно эта банкнота пошла на выплату заработной платы, к примеру, Иванову. Однако бюджетные расходы контролируются и проверяются в соответствии с законодательством. Для этого есть Счетная палата, силовые органы, есть внутренние процедуры самого Минфина, есть комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, перед которым идет отчёт, есть сам парламент, перед которым Минфин отчитывается за бюджетные расходы.

- Можно ли будет визуально для населения на страничке Министерства финансов показать денежный поток донорской помощи по поступлению и перераспределению по направлениям?

- Я поставлю эту задачу перед Министерством финансов.

Кто, сколько и куда!

- Вы рассказали только про помощь МВФ. Какие еще доноры, сколько и на что выделяют деньги для Кыргызстана?

- По МВФ есть еще второй транш, мы ведем по нему переговоры. Должна поступить такая же сумма в 120,8 млн долларов. Деньги Азиатского банка развития в 120 млн долларов пойдут: 100 млн долларов - на бюджетную поддержку и 20 млн долларов - по линии здравоохранения. Всемирный банк выделяет 12,15 млн долларов, Соглашение ратифицировано. Вторым траншем Всемирный банк выделит 9 млн долларов.Все эти средства по условиям тендера пойдут на здравоохранение. Сколько нужно защитных костюмов, аппаратов ИВЛ — все это согласовывается с донорами. В этой части они очень жестко контролируют. Тендеры проходят по их условиям, а не по закону о государственных закупках. По 9 млн долларов от Всемирного банка тендер недавно уже завершился. Комиссия по согласованию со Всемирным банком должна определить победителя. Эти 9 млн исключительно в виде медикаментов и оборудования поступят. Исламский банк развития выделяет 15 млн долларов на сектор здравоохранения. ЕС 28,3 млн на бюджетную поддержку и 30,4 млн долларов немецкий банк развития KfW выделяет средства встречных фондов для поддержки фермеров в целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности.

- Это же все кредиты?

- По линии МВФ одна часть идет как беспроцентный кредит, а вторая как льготный кредит по низкой ставке. АБР половину выделяет как грантовую составляющую.

Про госдолг

- Вы уже посчитали, насколько может увеличится внешний долг с учетом внешней помощи?

- О внешнем долге можно говорить только по мере поступления денег. Сейчас мы еще параллельно ведем работу по реструктуризации имеющегося внешнего долга. Министерству финансов и Министерству экономики было дано поручение выработать подходы, в какой форме в какой структуре мы будем просить о реструктуризации внешнего долга.

- Кого будете просить о реструктуризации?

- Будем работать как по двусторонним, так и по многосторонним соглашениям. Больше всего мы задолжали Эксимбанку Китая. На прошлой неделе президент беседовал с Си Цзиньпинем. Он обратился по реструктуризации этого кредита. Они обещали рассмотреть. Уже офис Эксимбанка связался с нашими, работа началась.

Правительство пойдет на сокращение госслужащих и приватизацию?

- Бюджет уже недополучил в виде налогов и таможенных платежей 9,7 млрд сомов. Рассматривает ли правительство как вариант сокращение штата государственного аппарата по всей стране и приватизацию?

- Вопрос по сокращению штата государственного аппарата действительно обсуждается. Пока рано говорить, к какому выводу мы пришли. У нас есть большие задачи по реформированию. Мы должны выработать взвешенное решение, охватывающее всю систему государственного аппарата, не в ущерб государственным функциям. В целом, вопрос рассматривается.

Что касается приватизации, то сейчас в разработке обновленная программа по ней. Мы надеемся в ближайшее время внести на рассмотрение парламента. Здесь опять же есть вторая сторона, нужно очень взвешенно принимать решения. Когда в мире кризис, цены на все падают, фондовые биржи падают, нельзя допустить, чтобы государственные объекты были проданы по низкой цене.

- У нас же была программа по приватизации?

- Была разработана программа приватизации на 2018-2020 годы. Она была одобрена правительством в 2018 году и внесена в парламент. Она очень долгое время проходила обсуждение, рассмотрение. В начале этого года проект программы был отклонен одним из комитетов. Поскольку уже 2020 год наступил, мы приняли решение, что программа требует актуализации и обновления. Сейчас новый проект программы приватизации находится на согласовании между министерствами и ведомствами. Я надеюсь, что в этот раз быстрее получится согласовать. Если программу утвердят, то каждый объект мы должны будем посмотреть очень внимательно. Мы не должны при приватизации продешевить. Я за то, чтобы доля государства в экономике была минимальной. Государство должно заниматься своими функциями, а бизнес — своими. Есть очень много объектов, которые прямо не относятся к государственным функциям. Я обеими руками за то, чтобы от этих объектов избавляться.

С другой стороны, мы должны при приватизации извлечь максимальную выгоду для государства. Сейчас из-за кризиса объекты имеют невысокую стоимость. Может быть, некоторые объекты стоит придержать, дождаться пока вырастет цена и инвестиционная привлекательность.

Как быть с мигрантами и падением денежных переводов

- По прогнозам, в этом году на 15% снизится приток денежных переводов в Кыргызстан от мигрантов. Для нашей экономики ощутимо. Что в правительстве думают по этому поводу?

- Есть разные оценки по снижению денежных переводов. Эти оценки колеблются от 15 до 30% снижения денежных переводов от мигрантов.

Что касается самих мигрантов, то со стороны правительства были выделены деньги для того, чтобы через представительства и посольства оказать социальную поддержку. В первую очередь, это касается мигрантов в России. Выделено было 20 млн сомов на эти цели.

Есть такая вероятность, что наши мигранты будут возвращаться. Конечно, государство должно и обязано их принять. Эта работа уже ведется. Вы, наверное, видите, что некоторые из наших людей возвращаются в страну, проходят необходимые санитарные процедуры. Естественно, тут же встаёт вопрос, какой работой они будут здесь обеспечены. Я думаю, что те меры, которые предполагает второй пакет поддержки бизнеса, должны быть нацелены на создание условий для ведения предпринимательской деятельности, на обеспечение самозанятости населения. Сейчас уже начата работа над посткризисным восстановлением и развитием страны. В конце - концов мы этот период пройдем, карантин закончится. Мы должны думать над тем, как восстановить экономику и дать дальнейшее развитие.

После коронавируса

- Что включает в себя эта работа по посткризисным мерам?

- Сформирована рабочая группа. Туда будут привлекаться специалисты Национального института стратегических исследования, эксперты Аппаратов правительства и президента. Мы будем активно работать и с бизнес-сообществом, и с независимыми экспертами. Мы ведем переговоры с донорами. Они тоже готовы предоставить своих консультантов. Работа начата. Однозначно мы будем пересматривать действующие программы с учетом новых реалий. Мы должны думать, как поставить на ноги нашу экономику. Обсуждаем разные горизонты планирования. В обычной практике берется трехлетний период. С другой стороны, сейчас ситуация в мире непредсказуемая, поэтому, возможно, нет целесообразности планировать на долгий период.

Источник - Tazabek