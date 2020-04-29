Эркин Асрандиев: Мы рассчитываем, что количество зараженных будет скоро уменьшаться. Но здесь все зависит не только от государства, но и от действий самих граждан...

Разговор с вице-премьером Э.Асрандиевым. Часть I: На что рассчитывать бизнесу?

Корреспондент Tazabek поговорила с вице-премьер-министром Кыргызстана Эркином Асрандиевым о сложившейся в Кыргызстане ситуации. Беседа получилась содержательной и затронула много вопросов, поэтому в редакции приняли решение разбить интервью на две части.

В этом материале вы узнаете, что правительство готовит для бизнеса, как собирается помогать и стимулировать.

Антикризисный счет в 14 млрд сомов. Источники

-Эркин Шамшудинович, вы уж заявляли на брифинге, что второй пакет поддержки бизнеса предусматривает финансирование на 14 млрд сомов. Каковы источники этой суммы?

- Одно из направлений второго пакета мер по поддержке бизнеса — это предоставление льготного финансирования предпринимателям для восстановления своей деятельности и для дальнейшего развития. Для этих целей будет формироваться антикризисный фонд средств. Это не означает, что это какая-то новая структура, это отдельный антикризисный счет.

14 млрд сомов - это средства, которые мы изыскиваем из внешних и внутренних источников. Внутренние источники образуются за счет перераспределения статей расходов. К ним также относятся временно свободные средства Кыргызско-Российского фонда развития. Внешние источники — это деньги доноров.

- Почему именно 14 млрд сомов?

- Сумма была рассчитана по итогам предварительных расчетов по внутренним источникам и переговоров с донорами, от которых мы уже получили согласование по некоторым суммам. Сразу хочу сказать, что деньги пойдут исключительно на поддержку бизнеса на возвратной основе. Введение такого отдельного счета позволит нам вести строгий учет, чтобы средства не растворились среди других бюджетных расходов. Доноров это тоже привлекает, потому что они тоже хотят видеть, куда эти деньги пойдут. Мы намерены нашим партнерам все показывать открыто и публично.

- Сколько сейчас средств есть в наличии из этих 14 млрд сомов, которые уже готовы направить на этот счет?

- Счет еще не открыт. Порядок таков, что мы должны изначально завершить согласование второго пакета мер и официально его утвердить. Есть процедурные вопросы, которые нужно осуществить, после которых начнется аккумулирование этих средств на этот счет.

- Когда будет открыт этот счет? Скажите хотя бы ориентировочно.

- Сейчас трудно назвать какую-то определенную дату. Открытие счета, формирование этого пула средств, начало финансирования за счет антикризисного фонда мы планируем в течение мая. В рамках использования средств этого фонда будут задействованы отдельные кредитные продукты и программы, по которым будет осуществляться финансирование субъектов бизнеса. Если говорить об источниках, которые уже подтвердили свое согласие, я бы назвал немецкий банк развития KfW на 30 млн долларов и Европейский инвестиционный банк на 22 млн евро. Общая сумма в сомах составляет около 4,5 млрд сомов.

- Остальные почти 10 млрд сомов будете добирать за счет внутренних источников?

-Остальные средства будут обеспечиваться как от внешних, так и внутренних расходов. Внутренние источники будут формироваться за счет перераспределения расходов. Я смогу назвать эту цифру, после того как бюджет официально на заседании правительства будет озвучен и получит одобрение у парламента.

- Под перераспределением расходов вы имеете ввиду секвестирование?

- Да, сейчас идет очень большая работа по секвестированию бюджета.

Что получит бизнес? Помогут не всем

- На что можно надеется бизнесу, что за кредитные продукты?

- Это будут льготные кредиты.

- Какая процентная ставка?

- Ставку я сейчас не готов озвучить, потому что это все в проработке. Я могу сказать, что все эти кредитные продукты будут аналогичными ранее реализованным программам правительства. Условия будут схожими по финансированию сельского хозяйства, экспортоориентированных предприятий, по финансированию региональных проектов. В целом, сроки, условия, ставки по кредитам схожие. Разница будет небольшой.

- На кого рассчитан этот льготный кредит? Если я владелец тойканы или туристической фирмы, я смогу претендовать на него?

- Конечно, очень многие виды бизнеса понесли урон в этой ситуации. В первую очередь, эта сфера услуг, торговля, малый и средний бизнес, крупный бизнес. Однако мы должны трезво оценивать свои возможности. На самом деле, 14 млрд сомов-это не такая большая сумма, которая могла бы покрыть потребности всех нуждающихся, всех субъектов бизнеса. Учитывая некоторую ограниченность наших ресурсов, необходимо выбирать приоритеты. Это будет целесообразно. Сейчас работа по определению приоритетных направлений ведется. Уже некоторые направления мы нащупали. Эта работа продолжается. Мы ждем рекомендаций от наших донорских организаций, от международных партнеров. Я думаю, что их рекомендации будут полезны, потому что в такой ситуации оказались многие страны.

- Хорошо, давайте перейдем к конкретике. Сейчас бизнес несет убытки, людям крайне важно знать, кому помогут, а кому нет. Это буду фермеры, общепит, кто?

- Я не готов предоставить вам сейчас весь перечень, потому что это сейчас в проработке. Сейчас идет анализ. Установление приоритетов должно быть выверенным и взвешенным решением. Если бы наши ресурсы позволяли охватить абсолютно всех, то тогда никаких проблем не было бы. Тут надо учитывать, кто за короткий срок сможет оказать положительный эффект с точки зрения занятости населения, с точки зрения вклада в экономику, в объем ВВП, с точки зрения тех рисков, которые мы предвидим в будущем. Сейчас ситуация в корне в мире поменялась. Мы видим, что каждая страна должна работать над тем, чтобы иметь достаточные ресурсы, чтобы обеспечивать сама себя в изоляции от окружающего мира. Видим, что сейчас очень остро поднимается вопрос продовольственной безопасности. Над этим надо работать. В то же время появляются новые ниши. Наш малый и средний бизнес очень мобильный, быстро сориентировался.

Сейчас некоторые предприятия наладили производство медицинских масок, средств индивидуальной защиты, халатов, антисептиков, дезинфицирующих средств. На сегодняшний день они готовы даже экспортировать. Мы вот недавно приняли решение об экспорте медицинских изделий. На следующей неделе, я надеюсь, что мы примем решение об экспорте дезинфицирующих средств. Пока мы видим, что нужно продолжать делать акцент на аграрном секторе, поддерживать Легпром с новыми нишами. Я в субботу проводил встречу с представителями Легпрома. Несмотря на всю эту ситуацию, он готовы исполнять заказы по пошиву школьной формы, есть возможность исполнить российские заказы. На это мы должны смотреть. Да, конечно, кафе и рестораны пострадали в этой ситуации, но, когда мы выбираем между экспортоориентированностью и ресторанами, я думаю, что здесь очевидно в чью пользу должно быть решение.

- То есть, основной упор будет сделать на экспортоориентированные отрасли и переработчиков?

Экспортоориентированность, переработка и все, что связано с продовольственной безопасностью. Это те направления, в которых мы уверены. Мы еще продолжаем анализировать и рассматриваем также сферу туризма.

Льготный кредит - это не бесплатные деньги, а долговая нагрузка

- Эта помощь рассчитана для крупных предпринимателей или мелких?

- В первую очередь, поддержка будет оказана малому и среднему бизнесу. С точки зрения налогообложения, если субъект предпринимательства обладает оборотами до 8 млн сомов, то он является малым бизнесом. К нему также относятся люди, работающие на патентной основе и те, кто работает по единому налогу.

- Учитывая ситуацию, не все смогут позволить себе взять кредит, пусть даже он будет льготным. Если нет капитала, то как они смогут предоставить залог? Вы это брали в расчет?

- Льготы будут включать в себя сроки и каникулы по уплате основной суммы и процентов, в графике платежей. Над этим тоже работа ведется. Что касается залогового обеспечения, то сейчас ведется работа над тем, чтобы увеличить в 1,5 — 2 раза капитал Гарантийного фонда, который поддерживает бизнес по залоговому обеспечению. Если у заемщика недостаточно залогового обеспечения, то он через банк сможет воспользоваться услугами Гарантийного фонда, который может до 50% от суммы кредита поручиться. Сейчас капитал Гарантийного фонда составляет 1,1 млрд сомов.

- Бизнесмены должны будут доказать, что они пострадали или собрать стандартный пакет документов для получения кредита?

- Я думаю, что в программе правительства будут указаны виды предпринимательской деятельности и секторы экономики. Если предприниматель демонстрирует, что он занимается этим видом деятельности, то у него будет возможность получить льготный кредит. Там будет установлен механизм контроля целевого использования. Документы нужно собирать, показывать, доказывать, что ты этим видом бизнеса занимаешься, что ты платёжеспособен. Здесь нужно правильно понимать, что не нужно ожидать, что завтра мы всем, кто обратился, раздадим 14 млрд. сомов. Да, здесь могут быть некоторые требования к заёмщикам, может быть критика, что требуют документы, а как иначе?

- Не уйдет ли это всю в бюрократию? Пока это начнет все прорабатываться, люди будут собирать документы, многие просто обанкротятся. Люди больше месяца сидят без работы, бизнес имеет право знать, на что ему ориентироваться. Все сейчас в ситуации неопределённости. Будут или не будут продлевать карантинные меры.

- Ситуация такова, что невозможно заранее спрогнозировать, когда исчезнет инфекция, или когда резко пойдет на спад. Ни в одной стране мира этого никто не может гарантировать. Мы рассчитываем, что количество зараженных будет скоро уменьшаться. Но здесь же все зависит не только от государства, но и от действий самих граждан. Если не будет дисциплины, будут массовые столпотворения и количество зараженных резко увеличится, мало того, что карантин продлят, но и меры придётся усилить. Мы можем прийти к этому.

Да, тяжело, но надо к этому здраво походить. Я понимаю бизнес, что им было бы лучше знать заранее на что они могут рассчитывать, а на что нет, но я думаю, что время есть. Если даже, допустим, через неделю будет послабление для отдельных видов бизнеса, поверьте, так не будет, что сегодня ему разрешили работать, а завтра ему будет нужен кредит. Обязательно нужно будет время, чтобы посмотреть ситуацию, взвесить свои силы и рассчитать, и принять решение. Сам льготный кредит тоже нужно правильно распределять, это же не бесплатные деньги, а долговая нагрузка.

Рассматриваются налоговые послабления

- Рассматривает ли правительство снижение административного давления на бизнес в период восстановления экономики?

- Эти решения уже приняты в первом антикризисном плане от 30 марта 2020 года. Перенесены все сроки по налоговой отчетности, перед Социальным фондом, Национальным статистическим комитетом, упразднены все неустойки за несвоевременное предоставление отчётности. По желанию бизнеса, передвинуты сроки внедрения цифровых форм ведения налогового учета. До конца года отменены все выездные налоговые проверки. Еще на один год продлен мораторий на проверки государственных контролирующих органов.

- Некоторые бизнесмены просят правительство признать ситуацию с коронавирусной инфекцией форс-мажором. Это возможно?

- Законодательством отрегулированы эти вопросы, в каком порядке и в каких случаях ситуацию можно признать форс-мажором. Здесь нужно смотреть две стороны вопроса. С одной стороны, это может дать послабления и облегчение для предпринимателей, с другой стороны, это может превратиться в тотальное неисполнение обязательств всех перед всеми. Это может превратиться в хаос. На сегодняшний день те мероприятия, которые проводятся, с учетом имеющихся возможностей, достаточны для того, чтобы дать послабления и снизить нагрузку на бизнес.

- Также ряд бизнесменов высказывают такую позицию, что пролонгация платежей ни к чему не приведет, потому что, когда наступит время оплачивать налоги, не будет средств.

- Основные виды налогов возникают при ведении предпринимательской деятельности. Если ты зарабатываешь прибыль, ты платишь налог с прибыли. Если ты осуществляешь продажи, то ты платишь налог с продаж и налог на добавленную стоимость. Если нет реализации, то и большая часть налогов сама по себе не возникает. Перенос налоговых обязательств дан на 3 месяца. Текущая ситуация длится месяц. Есть запас времени. Мы же не говорим, завтра начнете работать и завтра платите налоги. Речь идет о периоде, начиная с конца марта по апрель. Если в мае, июне предприятие начало свою деятельность и за этот период возникли прибыль или продажи, то за этот период есть и оборот с чего платить.

Если предприниматель испытывает ограничения в оборотных средствах, если он в период карантина понес урон, в этой связи возникли обязательства, то он в июне, июле или в августе может обратиться с тем, чтобы ему дали отсрочку на 3 месяца. Соответственно это отсрочка будет действовать с момента обращения как минимум три месяца.

- Многие выступают вообще за отмену налогов, как в правительстве на это смотрят?

- По поводу отмены налогов, на эти вопросы мы должны смотреть трезво. Вы же понимаете, что из себя представляет бюджет — это доходы и расходы. Доходы в основном формируются от налогов и таможни.

Если говорить о доходной части, то очень большие выпадения пошли по таможенным платежам. Наш основной партнёр-это Китай (до 70% импорта). В начале года была перекрыта граница и платежи резко упали.

С начала года до сегодняшнего дня по плану мы должны были собрать таможенных платежей на 13 млрд сомов. Фактически поступило 7 млрд сомов, то есть 6 млрд сомов мы недополучили. Мы собрали чуть больше половины. Теперь перейдем к налогам. С 4 недели марта у нас остановились многие виды предпринимательской деятельности. Те же самые проблемы с импортом косвенно повлияли на местное производство, потому что многие используют импортное китайское сырье. Соответственно, это на налоги тоже сильно повлияло. С начала года до 25 апреля мы должны были собрать налогов на 24,7 млрд сомов. Фактически мы собрали 21 млрд сомов. 3,5 млрд сомов недобрали.

Что касается расходной части, то с начала года, как начались проблемы, мы перешли на режим экономии. Отменили все командировки, приобретение автотранспорта и так далее. Когда ситуация ухудшилась и ввели карантин, то тогда мы перешли на еще более жесткий режим экономии. Практически, мы сегодня выполняем расходы, связанные с выплатой заработной платы бюджетникам, пенсии, расходы по ЧС и здравоохранению. Остальное все приостановлено.

- Какие еще были крупные расходы?

- Это капитальные вложения, связанные со строительством объектов, ремонтные работы, текущие приобретения по ГСМ, канцелярских товаров и так далее. Немного мы осуществляем расходы по дорогам, ирригации и обеспечению чистой водой.

В среднем, в месяц выплаты только защищенных статей бюджета составляют 7,5 млрд сомов. Мы уже с начала года недополучили почти 10 млрд сомов. Если мы будем говорить об освобождении от налогов, то это еще большие выпадения. Тогда может возникнуть ситуация, когда мы не сможем выплачивать зарплаты, пенсии и пособия. Здесь на одной чаше весов помощь бизнесу, а на другой чаше — социальные обязательства. Пока государство, несмотря на всю ситуацию, в полном объеме социальные обязательства выполняет. В то же время мы понимаем, что доходную часть обеспечивает бизнес. Я, может, немного завесу приоткрою, в рамках второго пакета рассматриваются налоговые послабления. Пока я не могу озвучить, потому что это не прошло полного согласования.

- Налоговые послабления — это хорошо, а когда вы работать людям разрешите?

- Давайте по порядку. Сначала 30 марта был принят первый антикризисный план краткосрочных мер, который был направлен на то, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес на период ЧП и карантина. Сейчас близок к завершению и согласованию второй пакет мер поддержки, который охватывает меры по финансовой поддержке бизнеса, по фискальной поддержке. Этот второй план рассчитан на ближайшие несколько месяцев – до конца года. Он же в себя включает меры по поэтапному возобновлению некоторых видов экономической деятельности. Этим планом предусмотрена разработка отдельного графика возобновления отдельных видов деятельности.

- Вы можете рассказать, какие виды деятельности в ближайшее время разрешат?

- Когда график будет согласован и утвержден, мы об этом объявим. Документ сейчас на обсуждении, поэтому с моей стороны будет неправильным сейчас озвучивать.

Источник - Tazabek