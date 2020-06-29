Батукаевгейт, или Как найти правду в тумане секретности

Наша общественность как–то спокойно отнеслась к приговору по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Да и для местных СМИ это не стало сенсацией, как для некоторых зарубежных. Для них в новинку осуждение экс–президента страны на 11 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества, лишением всех званий, наград. И это все за то, что он, как утверждает гособвинение, дал указание освободить уголовника Батукаева и в этой связи обвинен в коррупции.

Преамбула феерии освобождения

Равнодушие, во всяком случае, отсутствие бурного обсуждения некогда горячей темы, как считают эксперты, вызвано многими причинами. И прежде всего это, конечно, все более обостряющаяся ситуация с коронавирусной инфекцией. Народу сейчас важно выжить и не заболеть. А что там наворотил опальный АША и его свита, уже мало кому интересно. Разве только обидно, что наша власть так прогнулась под обыкновенного, средней руки уголовника, вынудив своих граждан нарушать законы, унижаться, цинично называя это “государственной программой”.



Да и надоело. Ведь эта история длится с весны 2013 года, когда Батукаева после решения Нарынского суда вывезли из СИЗО на четырех машинах в сопровождении спецназа ГСИН. На большой скорости доставили в аэропорт “Манас”, где он через VIP–зону вышел к ожидающему его частному самолету.



С тех пор, практически 7 лет, то затухая, то снова разгораясь, идут разборки и скандалы с выяснением, кто же все–таки устроил и санкционировал феерическую “спецоперацию”?



Бесконечные комиссии, в том числе и депутатские с самым высоким статусом, прокурорские проверки так ни к чему и не привели, пока у руля пребывал Алмазбек Атамбаев.



Но после “первой мирной передачи власти”, особенно когда отношения сопартийцев резко охладились до противостояния, в апреле 2019–го новый генпрокурор Откурбек Джамшитов смело объявил в Жогорку Кенеше о возобновлении следствия по батукаевскому освобождению. Скорость расследования МВД этого дела с таким большим количеством фигурантов — 19 человек — превысила все нормативы. И в октябре прошлого года материалы уже поступили в суд.



Безусловно, стоит напомнить, что нежелание Атамбаева появляться на допросах по делу, которое он считал политической игрой, спровоцировало койташский кризис в августе. Когда силовики в течение двух дней пытались штурмовать его резиденцию на основании решения Фемиды о принудительном приводе обвиняемого на допросы. А окружение экс–президента оказало вооруженное сопротивление, что привело к многочисленным пострадавшим с обеих сторон и одному погибшему. И теперь на Атамбаеве повисло еще несколько обвинений по тяжким статьям, включая убийство, захват заложников, организацию массовых беспорядков. Это добавит к уже “заработанным” 11 годам лишения свободы еще как минимум столько же, если не больше. Вот только конфисковать будет нечего, так как у признанного коррупционером по делу Батукаева экс–президента уже изъяли в доход государства все подчистую.



Самое интересное началось, когда процесс объявили закрытым. Вроде как на нем будут озвучены какие–то данные, которые входят в реестр гостайн. Информация через железный занавес просачивалась скудно. Что–то говорили адвокаты или подсудимые, и то только в общем плане. Но для продвинутых наблюдателей сразу стало понятно, что при такой закрытости никогда не узнать правды.

Молчание ягнят не случилось

Достоверно были известны лишь имена подсудимых, не признавших свою вину, и тех, кто пошел на сделку со следствием, что на практике означает дал показания на особенно интересующих расследование фигурантов.



Из всех обвиняемых десять согласились дать “откровенные” показания. Среди них такие тяжеловесы, как Аида Салянова, Шамиль Атаханов, Зарылбек Рысалиев, Али Касымов и прочие. Их дела выделили в отдельное производство, и они будут позже рассмотрены каждое в отдельности в Свердловском суде.



Особенно в этом ряду госчиновников, сотрудников ГСИН, спецпрокуратуры, медиков волнует судьба гематолога Ирины Цоповой, которая попала в эту грязную историю, как кур в ощип. Ей подсунули образцы крови и костного мозга, взятые у неизвестного больного раком под именем Батукаева, и приказали произвести анализы. Что она и сделала. А потом ее обвинили, как и всех, в уголовном преступлении. Несколько месяцев держали отличного профессионала, так необходимого онкологическим больным, в СИЗО за решеткой вместе с настоящими преступницами. А тех, кто добыл эти пробы и доставил их из Нарына в Бишкек, не коснулся даже ветерок подозрений. Как к этому относиться?



В полный отказ пошли, и это понятно по приговору, озвученному в Первомайском суде 23 июня, главные фигуранты — Алмазбек Атамбаев, получивший, как известно, 11 лет лишения свободы с тотальной конфискацией не только его имущества, но и родственников. А также верная в прошлом соратница и ставленница, бывшая генпрокурор Индира Джолдубаева. Она обвинена в злоупотреблении должностным положением, лишена классных чинов и званий, оштрафована на 5 миллионов сомов.



Атамбаев вообще не произнес на суде и следствии ни слова, отказался от последнего выступления перед вынесением приговора. Джолдубаева свою вину ни в чем не признала.



Так и осталось бы все это молчанием ягнят, если бы некоторым СМИ не слили подробности того, в чем признавались пошедшие на сделку со следствием обвиняемые. Все это якобы было отражено в обвинительном заключении, которое зачитывалось в начале судебного процесса за закрытыми дверьми. Но текст–то остался, и он волшебным образом оказался в Интернете. Контора, наложившая вето секретности, протекла, и теперь уже все узнали, что говорили на “сделочном” следствии участники “спецоперации”. Конечно, это не значит, что так все и было, но отлично характеризует самих фигурантов. Сразу бросается в глаза стремление каждого обелить себя, все свалить на Атамбаева или на то, что действовали по принуждению, в неведении, а некоторые так вообще в интересах государства. К сожалению, в этом информационном вбросе нет ни слова о доказательной базе, которая хоть как–то подтверждает всю эту говорильню. А без фактов, как понять, действительно ли было именно так? Будем надеяться, что следствие и суд такими уликами располагают.

Шпионский сериал с цирковыми трюками

Самыми засекреченными оказались показания Шамиля Атаханова, который на высоких должностях председателя ГКНБ, министра ВД, вице–премьера держался не больше года.



В 2012 году, когда началась вся эта камарилья с Батукаевым, был главой Комитета нацбезопасности. Он утверждает, что к нему неожиданно обратился известный российский пиарщик, корреспондент журнала “Огонек” Алимжан Мирзаев. Под предлогом создания книги об Атамбаеве, этот чеченский посланник быстро донес главную идею своего посещения — сообщил, что с Атахановым хочет увидеться сподвижник главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госудмы РФ Адам Делимханов. Всего лишь для того, чтобы поговорить о тяжелом заболевании “вора в законе” Батукаева.



Понятно, что во время этой беседы участники не были столь лаконичны, но, естественно, Атаханов в подробности не вдается. Опытный разводящий, он сразу сообразил, в чем дело, со всеми вытекающими последствиями и тут же сообщил об этом Атамбаеву. Предложив ему обменять чеченца Батукаева на... Жаныша Бакиева. Достать которого любыми путями было идеей фикс бывшего президента.



Атамбаев согласился. И понеслось. Главной движущей силой был Атаханов. Его приближенные раскручивали сценарий “спецоперации” или даже “государственной программы по возвращению Жаныша Бакиева”, искали врачей, которые поставили бы подложный диагноз Батукаеву, а именно: “рак”, организовывали соединение нужных людей, поиск ведомств, которые будут задействованы.



Правда, о подробностях знали немногие. С самого начала участвовал советник Атаханова Марат Бекенов. Он, как человек опытный и осторожный, все время пытался добиться хоть какого–нибудь документа, который бы узаканивал эту, как он подозревал, аферу. Но никакого указа или постановления так и не было подписано.



Так, в убеждении нарынского судьи Джапара Эрматова, пойти на нарушение закона, который своим решением освободил Батукаева по болезни прямо в зале суда, участвовала Индира Джолдубаева.Она на голубом глазу подтвердила судье, что идет спецоперация, и сама согласовала все проблемы с Верховным судом. Ведь она тогда была, несмотря на молодость, всесильной заведующей отделом по судебной реформе и законности аппарата президента!



Постепенное давление распространилось и на всю правоохранительную систему. Причем каждое ведомство “душили” по–своему. Зарылбек Рысалиев, тогда глава ГСИН, утверждает, что послушно содействовать освобождению Батукаева его заставили Атамбаев и секретарь Совета обороны Бусурманкул Табалдиев. Первый считал, что выдворение Батукаева снизит напряженность в зонах, возникающее из–за его конфликтов с Кольбаевым. А оборонный секретарь требовал выполнять задачу, которую поставил президент. Сейчас Зарылбек Рысалиев говорит о том, что пытался сопротивляться, потому что медики ГСИН не нашли у кримавторитета никакого рака. И даже направил две комиссии для выяснения диагноза.



Но... ничего не получилось. Атахановские угрозы министру здравоохранения и ее специалистам, что если не подпишут, вылетят из медицины навсегда, сделали свое дело.

Где деньги, Яха?

Но самое интересное во всей этой истории то, что никто из дающих показания, ни словом не обмолвился о самом главном — о деньгах, которые, по некоторым данным, привезла в страну сестра Батукаева Яха. Считается, что это было от трех до пяти миллионов долларов, которые должны были быть распределены в разных размерах между всеми участниками сделки. Причем Яха Батукаева участвовала во всем — ехала с гематологами в Нарын, контролировала доставку подложных образцов крови, ходатайствовала перед ГСИН об освобождении брата, сидела с ним в джипе, вывозящем вора в законе из СИЗО в аэропорт.



Но эти дензнаки волшебным образом испарились как из показаний всех подсудимых, так и чисто материально. Проследить их перемещение следствию не удалось, как и обнаружить хоть сотню криминальных баксов у обвиняемых. Получается, что все действовали совершенно бескорыстно или, как говорится, не имели иного выхода. Как в такой ситуации быть с обвинениями в коррупции?



Хотя что–то подсказывает, что без черного нала здесь не обошлось. И это осталось самой большой загадкой батукаевской эпопеи.

коммент от Тюлеева:



“Заплатите 15 млрд и выйдете на свободу”.



В контексте этого дела особый интерес представляет мнение Наримана Тюлеева, которого в свое время посадили по желанию АША и также конфисковали все имущество.



“Я не могу оценивать решение суда. Я не злорадствую и не пожелал бы такого даже врагу”, — так выразился бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев.



Он заявил, что конфискация имущества не только у подсудимого, но и у всей семьи стала в Кыргызстане порочной практикой, и внедрена она была бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.



“Теперь эта система поступила так же с вами, как со мной. И это говорю не только я, а многие эксперты — Клара Сооронкулова, Исхак Масалиев. Впервые отъем имущества и у всех близких подсудимого применили вы.



У вас было шесть лет, чтобы построить честную систему судов, государственного управления, хорошую экономику. Но вы потратили эти годы на интриги, на борьбу с инакомыслящими, на подавление оппозиции и свободы слова, на решение кадровых вопросов в пользу своих приближенных.



По делу Батукаева вы также сказали, что это была просьба, и вы дали команду, а теперь ваши трусливые бумажные генералы сдали вас с потрохами. Разве нет?



Несмотря на то что в суде не была доказана моя вина, все ссылались на команду от вас. И отняли даже то имущество, которое досталось мне и моим родным трудом моего отца задолго до того, как я стал мэром. Это бесправие свершилось лишь по вашему слову. Когда я обратился к вам, мне ответили: “Нариман, просто заплати и тогда выйдешь”. И я заплатил, но не потому что так хотели вы, а чтобы те из моей команды, кто был осужден со мной “за компанию”, могли тоже освободиться.

Поступите и вы как мужчина — оплатите тот ущерб, который нанесли ваши действия стране, и живите спокойно.

Александр ГОЛЬД

Источник - "Вечерний Бишкек"