Плюсы и минусы черных калош

О том, что состоялся 9–й круглый стол по реализации и обсуждению предпринимательского кодекса, “ВБ” уже сообщал. Сейчас о том, что происходило за кулисами и вызвало более оживленное обсуждение как участников, так и самой широкой публики.



Одной из фишек форума стало вручение премий от Национального делового клуба. По итогам года названы самые эффективные и неэффективные руководители госорганов. Бизнесмены большинством голосов решили вручить антипремию “Черная калоша” главе Минсельхоза Нурбеку Мурашеву из–за убытков, которые понес малый и средний бизнес в прошлом году, когда не смог продать урожай картофеля.





“Рекомендации о том, какую культуру сажать, чтобы потом продать ее выгодно, дает Минсельхоз. Во всем мире если ведомство берет на себя функции по предоставлению прогнозов, то должно быть готово отвечать за них и в случае необходимости помогать предпринимателям продать товар. У нас же какой–то половинчатый подход”, — сказал глава Национального делового клуба Сергей Пономарев.



Кроме того, в тройке худших чиновников оказались глава Таможенной службы Алмаз Онолбеков и Налоговой службы Тенизбек Абжапаров.



“Нужно понимать, что такое решение — это критика не только в адрес руководителей. Они, может, и работают как положено, но у них есть сотрудники, которые злоупотребляют положением”, — заключил Сергей Пономарев.



Что касается премии “Золотое рукопожатие”, то уже во второй раз ее получает министр экономики Олег Панкратов. Высокую оценку бизнес дал чиновникам за создание института бизнес–омбудсмена и введение моратория на проверки предпринимателей. Кстати, по этой же причине на третьем месте в числе самых эффективных чиновников оказался премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



“Мы знаем, что проект бизнес–омбудсмена зарождался именно в Министерстве экономики. Было много противников этой идеи, но ее довели до конца. То же самое и с мораторием на проверки. Мы не дали Мухаммедкалыю Абылгазиеву первое место, потому что это был бы нонсенс, что глава правительства получает “Золотое рукопожатие”, притом что его сотрудники получили “Черную калошу”, — подчеркнул глава Национального делового клуба.



Многострадальный же министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев громогласно заявил, что не согласен с тем, что он самый неэффективный чиновник.



До этого журналисты уже мучили его шутками–прибаутками. Например, на интервью с главой Минсельхоза корреспондент ИА “Sputnik Кыргызстан” принес пакет с гнилым картофелем, чтобы наглядно показать, что становится с корнеплодом, пока фермеры верят прогнозам ведомства.



Известно, что весной прошлого года Минсельхоз призвал фермеров сажать картофель. Однако осенью, вопреки прогнозам, корнеплод был настолько дешевым, что его стало убыточно продавать. Тогда министерство предложило подождать, заявив, что картошка подорожает. Но этого не произошло.



Журналист спросил у министра, почему ведомство распространяет такие прогнозы, доводя фермеров до банкротства? “Цену определяем не мы с тобой или правительство. Это решает рынок. Мы с хорошими намерениями делали прогноз, но цена не поднялась”, — пожал плечами министр.



Самое смешное, что в конце интервью министр попросил журналиста забрать с собой напрочь сгнивший овощ, но тот отказался это делать. Просто продтеракт какой–то!



Теперь же, после получения “Черной калоши”, Мурашев понял, что запахло жареным, и отчаянно старался защитить свое реноме. Он попытался убедить зубоскалов, что неправильно судить о нем только по одному картофелю, мол, у министерства много профилей и оценивать всю работу нужно вкупе. Но на вопрос журналиста, какое из направлений он считает передовым, вдруг брякнул, что никакое.



После этого фееричного интервью пресс–служба ведомства объяснила, что глава сельского хозяйства так выразился потому, что не понял вопроса из–за плохого владения официальным языком. В общем, виноваты, как всегда, представители СМИ, которые задают неуместные вопросы, да еще и не на том языке.



При этом Минсельхоз явно пошел в атаку. “Состав национального делового клуба нам неизвестен, критерии выбора номинанта тоже. Мы пригласили журналистов и членов клуба в лице Сергея Пономарева для вручения министру антипремии, но никто не пришел. Поскольку в основном это бизнесмены, было бы хорошо и от них получить советы или предложения по решению проблем в сельском хозяйстве. Если есть объективная критика, наверное, есть и предложения”, — со скрытой угрозой заявили в ведомстве. Мол, о,кей, мы возьмем этот “кубок”, но всех, кто его принес, запомним...



Была и попытка переложить ответственность со здоровой на другие головы: вопросы по ситуации на агропродовольственном рынке нужно решать не одному профильному ведомству, а совместно со всеми участниками этого рынка: научными, деловыми кругами, гражданским обществом и т.д.



Но опять же, показателем эффективности своей работы Минсельхоз смог привести в пример только... форум, где рассматривались проблемы в сельском хозяйстве и пути их решения. Да еще и разрешение сложной ситуации на границе с Казахстаном.



“Мы надеемся, что в ближайшее время у нас получится встретиться с представителями делового клуба и обсудить наши проблемы. Делать выводы по одной “картошке” считаю некорректным и на следующий год ставлю задачу получить премию “Золотое рукопожатие”, — процитировала министра пресс–служба.



Видимо, нужно всем главам и начальникам время от времени вручать “Черные калоши”. И не только от бизнесменов, но и от других слоев населения, чем беднее, тем лучше. Они–то на своей шкуре постигают истинную цену “неэффективности” чиновников.

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"