Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев подал в отставку

Информацию подтвердили в ведомстве.
Однако подробности ухода не уточнили, отметив, что заявление Нурбек Мурашев написал по собственному желанию. Сам для комментариев чиновник пока недоступен.
Очевидно, что глава правительства отставку главы Минсельхоза примет. Нурбек Мурашев постоянно находится в центре внимания, и он самый критикуемый чиновник.
Отметим, что на заседании кабмина 22 мая премьер-министр сделал замечание Нурбеку Мурашеву.
«Как в прошлом году, картошку не должны приносить в кабинет. Уже сейчас нужно искать покупателей. Подумайте об этом», — предупредил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Напомним, что «Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены вручили именно Нурбеку Мурашеву.
https://24.kg/vlast/118569/
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