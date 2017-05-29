Не ходите, бюрократы, в Африку гулять

на чужбину со слезами



Депутаты Жогорку Кенеша снова оконфузились. Целая группа слуг народа из–за зарубежных и локальных командировок отсутствовала на пленарном заседании 25 мая. Разразился скандал с выяснением, кто конкретно и куда поехал. А ведь парламентарии сами регулярно шпыняют чиновников за любовь к халявным вояжам.



Так, недавно вице–спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова на заседании палаты скрупулезно подсчитала, сколько раз госслужащие бывали во всяких Европах и каким образом они это делали. “В прошлом году сотрудники Минэкономики 205 раз летали в зарубежные командировки, а сотрудники Таможенной службы — 105 раз. Это только официальная информация, за которую они отчитывались. Я слышала, некоторые заместители министра бизнес–классом летали. Если на бюджетные средства, то кто дал им право так шиковать?” — возмущалась вице–спикер.



К тому же она попросила комитет ЖК по бюджету и финансам уточнить у чиновников, за чей счет они ездили в командировки. Раздражение ее было столь велико, что походя досталось и министру финансов. Омурбекова отчитала его за то, что не работает сайт госказны. “Доноры вам, наверное, выделили средства для работы сайта, но он не обновлялся с января текущего года. Почему вы не даете следить за прозрачностью казны?” — поинтересовалась нардеп у главы Минфина.



И вот вчера вице–спикер Данияр Толонов (“Кыргызстан”) сообщил, что на заседании отсутствовали депутаты Чыныбай Турсунбеков (СДПК), Кенжебек Бокоев (“РАЖ”), Салайдин Айдаров (“Кыргызстан”), Кубанычбек Жумалиев (“Бир Бол”), Бакыт Джетигенов (СДПК), Адыл Жунус уулу (“Онугуу–Прогресс”). Эти депутаты в командировке в Праге, сообщил он. Весело им там, наверное, всем вместе.



А депутат Осмонбек Артыкбаев (СДПК) и вовсе вытащил счастливый билет — пребывает в командировке в Риме (О, мама мия!), Мирлан Жеенчороев (“РАЖ”) — в Таласе, Бакирдин Субанбеков (“Бир Бол”) — в Чуйской области, Мурадыл Мадеминов (СДПК) — в Астане (тоже неплохо).



Также собственное депутатское расследование установило, что еще один прогульщик, лидер фракции “Онугуу–Прогресс” Бакыт Торобаев, в неоплачиваемом отпуске, Нурбек Алимбеков (“Кыргызстан”) не мог принять участие в заседании по состоянию здоровья. Омурбек Текебаев и Айсулуу Мамашова (“Ата Мекен”) отсутствовали, по словам Тологонова, по уважительным причинам. Это, наверное, такой особый депутатский юмор, называть сидение в СИЗО ГКНБ “уважительной причиной”.



А вообще это случай классического подтверждения латинской поговорки: “Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку”. То есть депутаты могут кататься по командировкам, а остальные — не очень.



В Таможенной службе быстренько среагировали на критику и объяснили большое количество заграничных командировок. Хотя это было трудно сделать. Но пресс– секретарь ГТС Жаманак Мусурканов квалифицированно разжевал, почему частые поездки чиновников — хорошо для Отечества. Он не скрывал, что в прошлом году его коллеги более 100 раз пересекали границу.



“Эти поездки носили рабочий характер. К примеру, наши сотрудники состояли в рабочей группе по разработке таможенного кодекса ЕАЭС. Им приходилось почти каждый месяц ездить в Москву. Также ездили в страны СНГ для участия в объединенной коллегии Таможенного союза”, — пояснил он.



Что касается командировок в другие страны, то, по словам Жаманака Мусурканова, таможенники летали туда за счет приглашающей стороны. А за свои кровные никто, наверное, и не поехал бы.



Такое впечатление, что для бедных таможенников загранкомандировки сродни разгрузке угля. Ну что может быть хуже поездки на несколько дней в солнечную Мальорку для участия в научно–практической конференции, посвященной проблемам совершенствования акцизов на ГСМ. Приходиться буквально заставлять их летать за бугор и сидеть на скучных мероприятиях.



Нужно сказать, что ништяки в виде зарубежных командировок становятся политическим инструментом давления. Помните случай с бывшим руководителем аппарата Жогорку Кенеша Абдыманапом Кутушевым? Его “ушли” только за то, что он за год работы в должности успел побывать в Вене, Женеве, Страсбурге, Сеуле. И хотя тот оправдывался: шампанское на приемах не пил, а вкалывал на благо народа, этот не помогло, и опять получился нонсенс — лишили жирной должности за любовь к своей работе.



Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"