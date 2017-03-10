Кого привлекут за клевету?

Предстоящие выборы президента заметно повышают температуру настроений на политическом пространстве страны.

Последнюю неделю публичные высказывания в среде истеблишмента серьезно будоражат общественное мнение и вызывают споры между депутатами в Жогорку Кенеше. Однако важно, что идет цивилизованный обмен мнениями в стенах парламента, что идейное противоборство не выливается в жесткое противостояние на улице.



Вчера, 9 марта, депутат из фракции СДПК Марат Аманкулов принципиально выступил в защиту президента Алмазбека Атамбаева.



- Не нужно напоминать, что страна пережила за 25 лет, ведь это коснулось каждого. Неужели какие–то амбиции стоят того, чтобы поставить системные преобразования на путь нестабильности? В последнее время имеют место нападки на президента. Возможно, кому–то не нравится его политика, но общая линия всегда была неизменна — очистить ряды политиков от деструктивных сил, максимально выполнить программу по борьбе с коррупцией, вывести страну на новый качественный уровень. Возможно, что–то не получается, но процесс идет, и страна движется вперед, — заявил Аманкулов.



Депутат признал, что иногда Алмазбек Атамбаев резок в своих высказываниях и это кому–то не нравится, но пора называть поступки людей своими именами и не скрываться за масками борцов за справедливость или чьи–то права. По словам Аманкулова, все были свидетелями того, как публично и безосновательно пытались облить грязью президента, играя на трагедии людей, приписывая ему груз в упавшем самолете.



Аманкулов считает, что лица, делающие такие заявления, должны либо предоставить неопровержимые доказательства, либо их самих надо привлечь к ответственности за клевету.



Представитель эсдеков напомнил: до выборов президента осталось совсем немного времени. А значит, надо дать им пройти в мирной обстановке и достойно.



- Абсолютно необходимо сегодня создать прецедент мирного транзита власти, так как третьей революции наша страна не выдержит. В любом случае тех, кто поставил задачу навести порядок в стране, гораздо больше. Мы все будем за это бороться, — заключил Аманкулов.



Чуть позже Данияр Аттокуров (СДПК) в выступлении призвал фракцию “Онугуу–Прогресс” покинуть парламент, ссылаясь на заявление лидера Бакыта Торобаева, сделанное на прошлой неделе в стенах ЖК.



Аттокуров напомнил, что прозвучали критика работы шестого созыва Жогорку Кенеша и предложение о самороспуске.



- Если Бакыт Эргешович не считает свои слова популистскими, тогда пусть фракция “Онугуу–Прогресс” принимает решение и по своей инициативе уходит из парламента, — призвал Аттокуров.



В ответ на это заявление выступил Мирлан Бакиров (“Онугуу–Прогресс”), который предложил поднять стенограмму, пересмотреть видео с выступлением Торобаева, прежде чем делать заявления, и призвал коллег быть осторожными в своих высказываниях.



- Распустится парламент или нет, время покажет. Имеются определенные процедуры самороспуска депутатов, и все фракции должны высказаться по этому поводу, — попытался разъяснить выступление своего лидера Бакиров.



Немного ярких эмоций в обсуждение добавила и социал–демократка Евгения Строкова, которая отметила, что уровню политической свободы и демократии в КР удивляются даже конгрессмены из США.



- Хватит прикрываться демократией, она не должна быть ширмой, за которой нравственный стриптиз, — призвала Строкова.



Она справедливо отметила: сильная оппозиция должна быть конструктивной, а не заниматься тиражированием надуманных сплетен, не вытаскивать забытые дела, о которых раньше молчали.



Депутат от “Онугуу–Прогресса” Тынчтык Шайназаров попросил представителя президента высказаться о том, что же тот имел в виду, говоря, что поддерживает предложение Торобаева о самороспуске.



В ответ полномочный представитель главы государства в ЖК Молдакун Абдылдаев зачитал выдержку из текста выступления президента, озвученного 6 марта в госрезиденции “Ала–Арча” во время вручения госнаград, когда Атамбаев предлагал депутатам либо распуститься, либо уважать закон, задуматься о судьбе страны и работать на пользу народа.



— Думаю, из этого текста ясно, что конкретно имел в виду президент. Фракции должны обсудить и сами решить. Не стоит политизировать этот вопрос, — призвал Абдылдаев.

Бермет МАЛИКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"