Прошел референдум, парламент будет распущен?

"Если ближе к весне экономическая ситуация ухудшится, политическая ситуация накалится, то президент будет вынужден распустить парламент, чтобы сохранить себя"



Всенародное голосование обуславливает роспуск Жогорку Кенеша. В данное время общественность обсуждает этот вопрос. Некоторые политики говорят, что с принятием новой Конституции ЖК утрачивает некоторые полномочия, поэтому нынешний созыв должен быть распущен. Но народные избранники считают, что нет оснований для роспуска парламента.

Как пишет местный сайт "Ынтымак", как и многие другие депутаты лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев опроверг разговоры о возможном роспуске Жогорку Кенеша. "Жогорку Кенеш может распустить себя сам, если наберется 2/3 голосов парламентариев. Роспуск может произойти и в том случае, если не удастся сформировать правительство в течение 45 рабочих дней после роспуска коалиции. Третий случай может произойти в случае конфликта между правительством и парламентом. Тогда президент выступит в качестве арбитра и может распустить парламент. Но все эти три процесса не могут произойти за один месяц, должны быть преодолены определенные этапы. Поэтому нет оснований для того, чтобы распускать парламент сегодня или в ближайшие 1-2 месяца", - сказал Текебаев.

Пока что рано распускать парламент и избирать новых депутатов. Потому что большинством голосов народный референдум признан состоявшимся, значит, следует ожидать перемены в стране. "Каждый должен заниматься своими делами, а не поддаваться провокациям третьих сил", - говорит депутат Табылды Тиллаев.

"Парламент делает свою работу в рамках закона. Нет оснований для роспуска, потому что после революции 2010 года наш народ поддержал Конституцию для того, чтобы в нашей стране было парламентское правление. Со времен прихода шестого созыва на улицах прекратились митинги, пикеты, противостояния", - добавил народный избранник.

Тем не менее некоторые политики говорят, что с принятием Конституции Жогорку Кенеш утрачивает свои полномочия и парламент по закону должен быть распущен. Такое произошло в 2007 году, когда Курманбек Бакиев распустил парламент. "Если ближе к весне экономическая ситуация ухудшится, политическая ситуация накалится, то президент будет вынужден распустить парламент, чтобы сохранить себя", - сказал политик Равшан Жээнбеков.

"Должны быть системные изменения, точнее в следующем парламенте должны быть 60, а не 120 депутатов, которых следует избирать по одномандатным округам", - говорит эксперт Сапар Аргынбаев.

- Жогорку Кенеш будет распущен в двух случаях, - говорит Аргынбаев. - Первое, это самороспуск. Второе - народное восстание. Поэтому разговоры, которые ходят среди народа, не соответствуют действительности. Потому что сейчас даже у главы правительства нет намерения распускать парламент.

Источник: газета "Майдан.kg" №46 от 21.12.2016 / стр. 1, 11

http://www.gezitter.org/society/56266/