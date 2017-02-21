Поездка президента Атамбаева в Европу: что это было?

"Мы вам – наш орден и моральное почтение, а вы не будете нас критиковать за нашу вас критику и окажете новую материальную помощь".

В пятницу-субботу, 17-18 февраля, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был в Мюнхене, где на полях престижной Мюнхенской конференции по безопасности встретился с генсеком ООН Антонио Гутеррешем и канцлером Германии Ангелой Меркель, которую наградил кыргызским орденом "Курманжан датка". Больше почти ничего об участии кыргызского президента в конференции не известно.

На конференции в Мюнхене в этом году выступали Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент и министр обороны США Майкл Пенс и Джеймс Маттис, президент Брукингского института в США Строуб Тэлботт, миллионер Билл Гейтс и многие другие политики и общественные деятели.



Кто-то может сказать, что на эту конференцию собираются в основном представители европейских и вообще западных государств и организаций, которые решают общие теоретические вопросы, или министры и руководители стран, непосредственно столкнувшихся с терроризмом, поэтому там и не бывают лидеры азиатских государств, а тем более центральноазиатских республик.

Но можно привести в пример президентов Азербайджана и Грузии Ильхама Алиева и Георгия Квирикашвили, премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину, спикера сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева или министра иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се, которые выступили на Мюнхенской конференции и говорили как раз о проблемах безопасности в азиатских регионах.

Не говоря уже о президенте Афганистана Мохамаде Ашрафе Гани, министрах иностранных дел и национальной безопасности Турции Мевлюте Чавушоглу и Фикри Ишике или президенте Сирийской национальной коалиции Анасе аль-Абде, страны которых с терроризмом непосредственно сталкиваются. Ценность визита значительно бы повысилась, если президент Кыргызстана тоже выступил.

Днем ранее, 17 февраля, в интервью телеканалу "Евроньюс" в Брюсселе на вопрос о влиянии России на Евразийское экономическое сообщество Атамбаев ответил, что Кыргызстан хотел бы вступить и в Евросоюз, но его туда не пускают, говоря, например, что нет общих границ, а Кыргызстану так нужен рынок сбыта! Как будто Кыргызстан в избытке производит что-то такое, что не может сбыть.

Нам всем несколько лет твердили, что со вступлением в ЕАЭС для Кыргызстана откроется рынок с населением в 180 млн человек. Но вот этот рынок как бы открылся, и что Кыргызстан экспортирует в Россию, Казахстан, Беларусь или Армению? Как раз наоборот, увеличился импорт, главным образом из России. Привозить помидоры из теплиц Новосибирска, оказывается, дешевле, чем выращивать их у себя.

Во все времена великие державы и империи боролись друг с другом за рынки сбыта, из-за этого даже войны возникали. Капиталистам избыток продукции нужно вывозить за границу, чтобы реализовать ее по более выгодной цене, так как продажа такой продукции внутри собственной страны может понизить цены, чего никто из них не желает.

И никто просто так не открывает свой рынок для чужой продукции, что мы наглядно и видим на примере того же ЕАЭС, несмотря на все соглашения. В то же время Евросоюз год назад сделал Кыргызстан пользователем "Всеобщей системы преференций+" Евросоюза (ВСП+), когда его экспорт в страны ЕС не облагается никакими пошлинами. И как мы этим пользуемся? $68 млн оборота в год – это продукция нескольких предприятий в нормальной стране.

И разве кыргызская делегация обсуждает такие вопросы во время своего визита в Евросоюз? Ни одного соглашения ни в области политики, ни по экономике, ни связанного с культурой не подписывается, а "обсуждение двусторонних отношений" надо понимать только как выпрашивание новых грантов. И что это за страна, которая через 25 лет независимости не может самостоятельно провести плановые выборы?

Взамен мы награждаем канцлера Германии своим только что учрежденным новым орденом, который ни один гражданин Кыргызстана еще не получил. Не говоря уже об этической стороне такого действа, это ведь можно характеризовать и как откровенный торг. Мы вам – наш орден и моральное почтение, а вы не будете нас критиковать за нашу вас критику и окажете новую материальную помощь.

И встречи в Европе с награждениями оказываются как бы индульгенцией властям Кыргызстана для их будущих действий по возобновлению в стране политических репрессий. Как будто разработан план искоренения оппозиции через уголовное преследование, но надо упредить потенциальных критиков на Западе, заранее их задобрив.

Как раз во время отсутствия президента в Бишкеке возбуждается уголовное дело против бывшего министра юстиции, которого обвиняют в том, что фирма его жены когда-то выставила автомобиль на продажу через тендер в Счетной палате. Может быть, в этом можно увидеть некоторые моральные недочеты, но сколько таких фактов происходит в стране чуть ли не еженедельно? И это почти один к одному обвинение против экс-генпрокурора, которая когда-то кому-то продлила законную лицензию.

То же и в отношении встреч с генсеком ООН или миллиардером Джорджем Соросом. Видимо, ситуация действительно серьезная, если лидер страны едет собственной персоной и встречается с людьми, организации которых его пропаганда в собственной стране поносит последними словами и даже приходится менять свою Конституцию якобы ради освобождения от их влияния.

И внешне лидеры Европы как будто согласны со всем, что им говорит президент Кыргызстана, только потому, что все другие руководители всех остальных соседних стран в Центральной Азии еще более авторитарны. И получается некоторый косвенный шантаж своим подобным положением – мы легко можем стать похожими на соседей, если вы нас не поддержите.

Однако Европа параллельно с визитом кыргызского президента в Брюссель и Мюнхен сама направила в Бишкек делегацию депутатов Европарламента, которые пытаются увидеть все на месте собственными глазами. И это часть демократии, когда проблему стараются рассмотреть с разных точек зрения. В Кыргызстане же любое видение должно быть таким, как видится главному гражданину.

Говорят, человек может уехать из деревни, но вот деревня из него не очень спешит выехать. Так и кыргызских лидеров, даже когда они посещают Европу и европейские организации, не покидают чисто кыргызские проблемы, поэтому они считают своим долгом рассказывать еврокомиссарам и другим европейским лидерам про свои местные и чуть ли не частные проблемы.

Примерно в этом духе кыргызский президент отвечал на вопросы Наталии Ричардсон-Викулиной из "Евроньюса": когда в Кыргызстане произошли захваты районных и областных администраций в 2010 году, "я никогда не звонил в Москву или Вашингтон, я сам ехал в эти места" и решал проблемы. Журналист в Брюсселе не сможет на такое сразу отреагировать, но расскажите об этом в Кыргызстане.

Не будем разбирать то, что "за последние 5 лет средняя зарплата учителей увеличилась в 4 раза, а у врачей – в 3 раза". В очередной раз прозвучали обвинения и в адрес абстрактных спецслужб: "В 2010 году, после нашей революции, у нас в июне был конфликт, межэтническое столкновение организовано. Я считаю, определенными спецслужбами".

Это похоже, как будто говорит заложник, чтобы показать людям, которые могли бы его освободить из плена, однако нельзя и сильно раздражать тех, кто держит его в заложниках. Но сделайте тогда нормальное и честное расследование причин тех трагических событий июня 2010 года, назовите всех зачинщиков и подстрекателей, а не упоминайте мимоходом то в День матерей, то в интервью про Украину.

Нарын Айып

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