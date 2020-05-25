У Кыргызстана есть время до осени, чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19

Нинель Кадырова отметила, что сейчас распространение коронавируса взято под контроль.

Эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова рассказала о том, что нужно сделать Кыргызстану, чтобы пережить вторую волну коронавируса. Интервью на своей странице в Facebook опубликовала медиаэксперт Елена Баялинова.

Нинель Кадырова отметила, что сейчас распространение коронавируса взято под контроль. Но вирус никуда не исчезнет, есть высокий риск второй волны. Ведь многие случаи заражения COVID-19 проходили бессимптомно или в легкой форме, значит, эта часть населения не обращалась за медицинской помощью и ей не проводили тестирование.

Вирус мутирует и в любой момент может появиться в том или ином месте. Есть время до осени, когда вновь может возрасти нагрузка на врачей. Необходимо готовиться уже сейчас.

Нинель Кадырова

Она подчеркнула, что в дополнение к укреплению потенциала на уровне стационара и интенсивной терапии необходимы меры по улучшению профилактической и медицинской помощи на уровне местных сообществ, где работают семейные врачи, фельдшеры и медсестры.

«После смягчения карантинных мер основная нагрузка ляжет именно на их плечи. Персонал центров первичной медико-санитарной помощи после выявления положительных результатов на COVID-19 у коллег испытывал страх за свою жизнь и своих близких. Готова ли наша система здравоохранения к новым испытаниям? Восстанавливая хронологию событий, еще до 18 марта медицинские работники без надлежащих средств индивидуальной защиты проводили обход лиц, прибывших из-за рубежа и находящихся на домашнем карантине», — сказала эксперт по здравоохранению.

Она заметила, что такой мониторинг можно было делать дистанционно. Ведь у каждого врача ЦСМ/ГСВ есть компьютеры, куда они вносят данные о пациентах, в том числе и тех, которые находятся под наблюдением. Есть контактные данные о таких пациентах.

Во всем мире стали широко использовать дистанционный мониторинг, зачем же нужно было подвергать врачей дополнительному риску?

«Пришла пора активнее внедрять онлайн-сервисы для пациентов, улучшать коммуникации пациентов с врачом или семейной медсестрой, где личный кабинет пациента может быть у него в смартфоне. А там, где эти технологии еще не доступны, население от мала до велика давно пользуется различными мессенджерами», — уверена Нинель Кадырова.

Она напомнила, что условия соблюдения социальной дистанции, предотвращение скопления пациентов при посещении медицинских учреждений и другие меры по инфекционной безопасности в полной мере касаются и организаций здравоохранения.

Эксперт уверена, что должен быть мониторинг состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, которых относят к группе повышенного риска.

Должна быть коммуникация пациента и врача/медсестры до записи на прием. Пациента должны проинформировать о мерах предосторожности в случае наличия симптомов вирусной инфекции либо к нему должны быть направлены соответствующие специалисты.

Посещение врача должно быть только по предварительной записи, чтобы не создавать скопление пациентов в медицинском учреждении, а также своевременно принять меры по изоляции пациентов с симптомами вирусной инфекции. Для пациентов, обращающихся без записи, необходимо организовать зоны ожидания не у кабинета врача, а в области регистратуры, где будет терминал с записью на прием, а также табло, приглашающее пациента к врачу.

Пандемия показала, насколько беззащитны медицинские работники и насколько они необходимы обществу, и общество должно помочь сегодня здравоохранению.

Нинель Кадырова

«Для первичного здравоохранения нужны ресурсы. Чтобы наши медицинские работники не уволились и могли выполнять с достоинством свой долг, необходимо существенное увеличение заработной платы, включая дополнительные надбавки за риски, связанные с их профессией. Допсредства потребуются на обеспечение персонала и пациентов средствами индивидуальной защиты, а также на приобретение дезинфицирующих средств», — заявила она.

«Сможем ли мы помочь системе здравоохранения, особенно на первичном уровне, подготовиться к новым вызовам, зависит только от наличия политической воли и признания того, что система здравоохранения — это инвестиции в экономику страны, инвестиции в здоровье своего народа», — заключила эксперт по здравоохранению.

Источник: 24.kg