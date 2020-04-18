Медики проверяют на коронавирус пассажиров рейса Стамбул - Бишкек

У большинства человек инфекцию не обнаружили
За минувшие сутки медики исследовали анализы 198 кыргызстанцев, прилетевших из Турции 17 апреля.
По словам заместителя министра здравоохранения Нурболота Усенбаева, у 198 пассажиров рейса Стамбул - Бишкек COVID-19 не подтвердился.
- Остальные анализы проверяют. Результаты будут известны сегодня к обеду, - отметил представитель Минздрава.
Всего из Турции чартерным рейсом вернулись 211 кыргызстанцев. Всех их отправили на обсервацию под наблюдение врачей.
KP.kg
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