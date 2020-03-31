Комендант Бишкека вводит дополнительные правила в режиме “ЧП”: теперь запрещено почти все!

Бишкек, “Саясат.kg”. Соответствующий Указ подписал комендант города Бишкек А.Орозалиев.

Комендант столицы А.Орозалиев подписал приказ о введении следующих запретов:

1. Запрещено передвижение людей и личного транспорта по городу, за исключением следующих случаев:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для тех организаций, деятельность которых включена в Список утверждённых отраслей;

- приобретения продовольственных товаров в магазине, лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 1,5 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- выгула домашних животных в радиусе не более 100 метров от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут;

- выезда в медицинские учреждения по экстренному случаю;

- выезда из дома в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.

2. Запрещено посещать родственников, друзей, соседей и т.д.;

3. Запрещено собираться группами больше трех человек, кроме людей из одной семьи;

4. Запрещено передвижение несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;

5. Временно приостановить деятельность всех организаций и предприятий, за исключением обеспечивающих жизнедеятельность города.

Все организации и предприятия из отраслей не включенных в Список разрешённых видов деятельности, должны приостановить на все время ЧП и продолжить деятельность дистанционно и в режиме онлайн.