Комендант Бишкека вводит дополнительные правила в режиме “ЧП”: теперь запрещено почти все!

Бишкек, “Саясат.kg”. Соответствующий Указ подписал комендант города Бишкек А.Орозалиев.
Комендант столицы А.Орозалиев подписал приказ о введении следующих запретов:
1. Запрещено передвижение людей и личного транспорта по городу, за исключением следующих случаев:
- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для тех организаций, деятельность которых включена в Список утверждённых отраслей;
- приобретения продовольственных товаров в магазине, лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 1,5 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;
- выгула домашних животных в радиусе не более 100 метров от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут;
- выезда в медицинские учреждения по экстренному случаю;
- выезда из дома в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.
2. Запрещено посещать родственников, друзей, соседей и т.д.;
3. Запрещено собираться группами больше трех человек, кроме людей из одной семьи;
4. Запрещено передвижение несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;
5. Временно приостановить деятельность всех организаций и предприятий, за исключением обеспечивающих жизнедеятельность города.
Все организации и предприятия из отраслей не включенных в Список разрешённых видов деятельности, должны приостановить на все время ЧП и продолжить деятельность дистанционно и в режиме онлайн.
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