Комендант Бишкека призвал арендодателей квартир не выгонять многодетные семьи за неуплату

Комендант города Бишкек Алмаз Орозалиев в ходе брифинга в Доме правительства обратился к хозяевам съемных квартир с просьбой не выгонять на улицу жильцов.
«Я призываю всех вас быть добрыми и помогать тем, кто нуждается в помощи – это могут быть ваши соседи, братья, сестры, друзья или любой гражданин. Я обращаюсь к хозяевам съемных квартир проявить терпения, проявить доброту. Не надо выгонять на улицу многодетные семьи. После окончания чрезвычайного положения, я думаю, вы, проявив снисходительность, получите свои деньги. В связи с чем еще раз призываю вас будьте терпимее и добрей», - сказал Орозалиев.
В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Ноокатском, Кара-Сууйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 21.00 часов до 06.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 06.00 до 21.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.
Индира Камчыбекова-Кабар.
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