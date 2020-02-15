18 кыргызстанских студентов, вернувшиеся из г.Ухань, выписаны после карантина 

Сегодня, 15 февраля, после прохождения 14-дневного обязательного карантина, 18 граждан Кыргызстана (студенты), прибывшие из города Ухань (КНР), в удовлетворительном состоянии выписаны домой.
Сегодня, 15 февраля, после прохождения 14-дневного обязательного карантина, 18 граждан Кыргызстана (студенты), прибывшие из города Ухань (КНР), в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Все они, 2 февраля, после прохождения соответствующей проверки в аэропорту, были размещены на карантин, проверены на наличие симптомов нового коронавируса - результаты анализов отрицательные.
В период карантина с ними контактировали только медицинские работники.
Напомним, 2 февраля 2020 года, 18 граждан Кыргызстана, находившиеся в г. Ухань, специальным бортом были доставлены в г. Бишкек из г. Нур-Султан (Казахстан), куда они прибыли при содействии казахстанской стороны.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!