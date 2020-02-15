18 кыргызстанских студентов, вернувшиеся из г.Ухань, выписаны после карантина

Сегодня, 15 февраля, после прохождения 14-дневного обязательного карантина, 18 граждан Кыргызстана (студенты), прибывшие из города Ухань (КНР), в удовлетворительном состоянии выписаны домой.

Сегодня, 15 февраля, после прохождения 14-дневного обязательного карантина, 18 граждан Кыргызстана (студенты), прибывшие из города Ухань (КНР), в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Все они, 2 февраля, после прохождения соответствующей проверки в аэропорту, были размещены на карантин, проверены на наличие симптомов нового коронавируса - результаты анализов отрицательные.

В период карантина с ними контактировали только медицинские работники.

Напомним, 2 февраля 2020 года, 18 граждан Кыргызстана, находившиеся в г. Ухань, специальным бортом были доставлены в г. Бишкек из г. Нур-Султан (Казахстан), куда они прибыли при содействии казахстанской стороны.

Источник: Кабар