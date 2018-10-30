В Бишкеке проживает 679 одиноких пенсионеров. Им помогают 24 соцработника. Об этом в интервью радио "Марал" сообщил начальник управления соцразвития мэрии города Бишкека Нурбек Курманбеков.
В Бишкеке проживает 679 одиноких пенсионеров. Им помогают 24 соцработника. Об этом в интервью радио "Марал" сообщил начальник управления соцразвития мэрии города Бишкека Нурбек Курманбеков.
По его словам, в городе есть 83 тысяч пенсионеров.
"В двух городских интернатах проживает около 240 престарелых граждан. Каждый год в Бишкекском городском геронтологическом центре отдыхает сроком один месяц тысяча престарелых граждан. Им оказывается медицинская помощь и предоставляется горячее питание. В данный центр путевки выдаются в райуправлениях", - говорит Курманбеков.
Как добавил чиновник, в прошлом году от семейного насилия пострадали 43 ребёнка, в этом году зарегистрировано 30 фактов.
"Для оказания помощи таким детям в столичном центре помощи 22 октября открылась новая комната, где работают психолог, соцработники, оказывают реабилитационную помощь. Мало фактов усыновления детей", - рассказал Курманбеков.
Согласно информации, в Бишкеке есть три реабилитационных центра, где воспитываются дети в возрасте от 4-х до 18 лет. По достижении 18-летнего возраста они переводятся в общежитие временного проживания.
"Сейчас там свыше 30 детей. Проводятся работы по восстановлению документов прибывших. Можно поступить на учебу, работать. Критериев размещения в общежитии много. Например, это должен быть выпускник интернета", - отметил Курманбеков.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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