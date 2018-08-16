Дворники МП «Тазалык» обвиняют Рыспека Сарпашева в коррупции

Сотрудники предприятия написали письмо президенту с просьбой принять меры в отношении их руководителя

Дворники муниципального предприятия «Тазалык» обратились к президенту с просьбой принять меры в отношении своего руководителя Рыспека Сарпашева. Источник предоставил Vesti.kg текст обращения к главе государства.

«На протяжении пяти лет в период руководства Рыспека Сарпашева мы подвергались беззаконию, грубому отношению и всяческим нападкам, а также нецензурной брани со стороны со стороны нашего директора, - написали в письме сотрудники МП «Тазалык». - На предприятии процветают коррупционные схемы, в которых, несмотря на превышение полномочий, участвует главный бухгалтер - исполнитель всех требований начальника».

Дворники объяснили, что вот уже 5 лет им не выплачивают 13-ю заработную плату. Кроме того, с 2013 года не обновляли техническую карту, по которой начисляется жалованье, хотя она должна обновляться каждые два года.

«Премию работникам выдают один раз в год, и перечисляют ее отдельно от зарплаты. Она составляет 10 тыс., но на руки дворники получают лишь 8 тыс., якобы с вычетом налогов, но в следующем месяце эти 10 тыс. плюсуют к зарплате и налоги вычитают повторно. Даже больничные листы облагают налогами. Путевки на отдых включают в себя проживание и проезд, но с работников собирают по 600 сомов. Дворникам за вредность положено раз в месяц выдавать молоко, одно полотенце и мыло, но ничего этого работники не получали. В МП работает много людей, если сложить все вычеты, то получится большая сумма. Это коррупционная схема». - рассказали сотрудники «Тазалык».

Они пожаловались президенту, что, когда поднимают вопрос о заработной плате, Сарпашев якобы ведет себя агрессивно и нецензурно выражается.

«Предприятие проверяет Счетная палата, но никогда ничего не находит, так как руководство предприятия договаривается с проверяющими, - поведали авторы письма. - Мы хотели обратится к ним, но нас не допускают. Работа дворников непростая, мы работаем в жару и холод с полной отдачей, а Сарпашев с главным бухгалтером пытаются нажиться на наших деньгах. Рыспек Сарпашев работал директором предприятия с 2009 года и за многочисленные нарушения был уволен в 2010 году. Неужели такие люди, уволенные за плохо выполненную работу и не раз отмеченные на сессиях горкенеша могут продолжать руководить? В период правления городом Албеком Ибраимовым, Сарпашев особенно чувствовал свою уверенность, несмотря на то, что БГК не раз признавал его работу неудовлетворительной».

Напомним, ранее отечественные СМИ писали о том, что Рыспека Сарпашева назначили на пост вице-мэра вместо Эркинбека Исакова. Однако в самом муниципалитет эту информацию пока не подтвердили.



Вероника Малышева

Источник - Vesti.kg