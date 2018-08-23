Новый вице-мэр Бишкека тоже коррупционер?

Это просто позор!

С давних времён бытует афоризм "Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты". Нет необходимости идти куда-то далеко, чтобы узнать, что представляет из себя пришедший на должность Азиз Суракматов.

Общественность кипит от негодования и раздражена руководившим в прошлом муниципальным предприятиям "Тазалык" Рыспеком Сарпашевым. Даже писали письмо президенту с просьбой принять меры. А Азиз, как будто ничего не знает, назначает Рыспека вице-мэром. Рыбак рыбака, как водится, видит издалека....

"На протяжении 5 лет нам не выдают тринадцатую зарплату. За вредность работникам положено каждый месяц выдавать молоко, а также одно полотенце и мыло, но не выдают. В "Тазалыке" работает много людей, если всё это собрать, то получается огромная сумма. Это коррупционная схема! Счетная палата проводит аудит, однако никогда ничего не находит, потому что сговорились с руководством. Когда мы хотим к ним обратиться, не впускают. Работа дворника нелегка, мы работаем в жару и в холод, а между тем Сарпашев со своим бухгалтером присваивает наши деньги. Рыспек Сарпашев стал директором нашего предприятия в 2009 году, за различные махинации в 2010 году он был освобождён от должности. И как можно продолжать руководящую работу человеку, который был выгнан с прежнего поста за плохую работу, в адрес которого неоднократно звучали нарекания в городском кенеше? Когда мэром был Албек Ибраимов, он [Р. Сарпашев] чувствовал себя особенно вольготно", - говорится в голосе правды.

И что можно сказать про Азиза Суракматова, который сделал такого человека своим заместителем? Надо погладить по головке и сказать "спасибо"? Это просто позор!

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/politic/72507/