Экс-депутату ЖК Асылбек уулу, задержанному в Казахстане, продлили арест до 15 июля

Арест подозреваемых в контрабанде через границу, задержанных при спецоперации в южных регионах Казахстана в феврале, вновь продлен, сообщил сегодня суд города Алматы.

Арест подозреваемых в контрабанде через границу, задержанных при спецоперации в южных регионах Казахстана в феврале, вновь продлен, сообщил сегодня суд города Алматы.

Местные новостные агентства со ссылкой на суд Алматы сообщают, что суд продлил до 15 июля срок ареста бывшему депутату парламента Кыргызстана Дамирбеку Асылбек уулу и еще двум гражданам Кыргызстана — Уланбеку Мурадилову и Эмилбеку Кочорбаеву. Другим задержанным срок продлен до 16 июля.

35 подозреваемых, в числе которых — трое граждан Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничных служб и брокеры, были задержаны в результате спецоперации казахстанских силовых органов 15 и 16 февраля в Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях и в городе Алматы.



Алмалинский районный суд Алматы 17 февраля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Дамирбека Асылбек уулу и еще двух граждан Кыргызстана. Решение суда связывали с расследованием дела о предполагаемой контрабанде и «участии в транснациональной организованной группе».

16 апреля Центризбирком Кыргызстана лишил депутатского мандата Асылбек уулу в связи с предполагаемым наличием у него гражданства другой страны.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что у Дамирбека Асылбек уулу имеется казахстанский паспорт. Родственники Асылбек уулу утверждения о наличии у него гражданства другой страны назвали надуманными и заявили, что задержание в Казахстане расценивают как чью-то попытку отомстить бывшему депутату.

Азаттык

