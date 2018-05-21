Акунов: Сапар Исаков просил не выступать против Бакиевых, ведь у них большая сила

История о том, как политика развела друзей по разные стороны баррикад

Экс-глава «Комитета по защите Наримана Тюлеева» Урматбек Акунов продолжает делиться воспоминаниями о своей былой дружбе с Сапаром Исаковым. На сей раз он поведал Vesti.kg, как в их отношениях с бывшим премьер-министром появилась трещина.



По словам активиста, причиной разногласий стало вмешательство обоих в политику.



- В 2007 году из-за смерти моего отца Бектемира Акунова, который пострадал от режима Бакиевых, я ушел в политику, - начал он. - В то время Сапар начал служить Бакиевым и дружил с Максимом. Я был уже тогда в оппозиции и начал участвовать в митингах против клана Бакиевых. Сапар тогда спросил меня, зачем, мол, я против них иду. У них же большая сила, сказал он мне. Но я ответил, что не могу предать память своего отца. Потом, после революции, он начал работать у Атамбаева. Я в это время снова оказался в оппозиции. И Сапар тоже самое мне сказал. Тогда я ему напомнил, что и во времена Бакиева он говорил мне то же самое. Но справедливость восторжествовала, и их прогнали.



Тем не менее, отметил собеседник, они по-прежнему оставались друзьями.



- Когда я вышел на митинг в поддержку Садыра Жапарова, Сапар мне позвонил и предупредил, чтобы я не поддерживал депутата, - продолжил Акунов. - Я ему сказал, что не Жапарова здесь поддерживаю, а его позицию по Кумтору. Тогда он меня предупредил, что к Атамбаеву уже заходили представители спецслужб и спрашивали, что делать со мной. На что президент сказал, чтобы не трогали меня. По словам Сапара, президент таким образом проявил гуманность ко мне и, мол, это надо ценить. Я сказал ему, что сам готов ответить за свои действия.



Далее, по словам Акунова, Исаков потом не раз его просил не выступать против Атамбаева.



- Потом, как уже рассказывал, я заходил к Сапару по поводу судьбы Наримана Тюлеева, - напомнил он. – Он, как вы знаете, отказал мне, сославшись на то, что дело депутата находится на личном контроле «первого». Теперь Сапар отрицает все это, но я готов выйти с ним на очную ставку. Друзья даже предлагали нам встретиться и при них все выяснить. Но Сапар Исаков всячески избегает со мной встреч.

Сапар Исаков со своей женой 12 дней прятались у меня дома

Обмен заявлениями между экс-главой «Комитета по защите Наримана Тюлеева» Урматбеком Акуновым и бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым продолжается.

На сей раз активист привел еще более весомые доказательства, свидетельствующие о былой дружбе между ним и Исаковым. Надо признать, что некогда близкий товарищ выставил на суд общественности очень личные истории Сапара Джумакадыровича.



В беседе с Vesti.kg Акунов заверил, что их дружба с Сапаром Исаковым берет начало еще со студенческих лет.



- Он работал тогда молодым преподавателем в университете, а я в это время занимался бизнесом – реализацией угля, - поведал собеседник. - Я не раз доставлял им домой уголь и таким образом познакомился с Сапаром. Стали общаться. Он часто начал ко мне в гости приходить. Я тогда жил на улице Ростовской. Из-за бизнеса у меня было мало свободного времени, а у него его было больше. Поэтому чаще всего он сам ко мне приходил в гости.



С того времени, отметил Акунов, он начал оказывать различную помощь Сапару Исакову в его первоначальной общественной деятельности.



- Когда он открыл свое НПО, я по возможности поддерживал его, - продолжил активист. – Кроме того, я помогал, когда он стал одним из создателей студенческой команды «SIFE МУК», которая занималась реализацией бизнес-проектов. Я оказывал им финансовую поддержку, помогал с транспортом и брал на себя другие расходы.



Акунов отмечает, что разделял с Исаковым горести и счастливые моменты.



- Когда у Сапара умерла бабушка, он также обратился ко мне за помощью, - продолжил активист. – В тот период я был с ним до конца и взял многие затраты на себя. Преподавательская зарплата у него была маленькая, поэтому он просил у меня помощи. Насколько мы были близки, доказывает также следующий случай. Когда он хотел жениться на своей нынешней супруге Малике, его отец был против этого брака. Тогда Сапар в обиде, вместе с Маликой, ушли из дома и жили у меня 12 дней на улице Ростовской 17. Потом такая же ситуация повторилась, но уже на 5 дней. В общем, я пошел и переговорил с его отцом на счет них и уговорил его. Также я провел беседу с отцом Малики, который тоже был против их брака. Оказал я поддержку и во время проведения свадьбы. Так, для тоя мясо и боорсоки готовились у меня дома.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков в беседе с Vesti.kg назвал неправдой ранее сказанные слова Урматбека Акунова. В частности, последний заявил, что приходил к своему другу детства Сапару Исакову с просьбой посодействовать в решении дела Наримана Тюлеева. Однако в ответ якобы услышал, что "дело Тюлеева под личным контролем первого».

Кроме того, Исаков не подтвердил Vesti.kg, что Акунов приходится ему другом детства, однако признал, что они знакомы.



Бакыт Стамов

Источник: https://vesti.kg