В Казахстане запретили анонимные комментарии в Интернете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в некоторые законы, связанные с вопросами информации и коммуникаций. Об этом сообщили Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в некоторые законы, связанные с вопросами информации и коммуникаций. Об этом сообщили Tengrinews.kz.
Как отмечается, отныне владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
«Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной) с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения», — говорится в поправках, одобренных президентом Казахстана.
Предполагается, что пользователь будет размещать информацию под своим именем или псевдонимом. Обезличивание персональных данных возможно на основании и в порядке, определенных соглашением.
Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить используемую при заключении соглашения информацию весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.
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