Порядок пребывания кыргызстанцев в РФ из-за Кубка конфедераций FIFA не изменился

Об этом сообщается на сайте Посольства Кыргызстана в РФ.
Порядок пребывания граждан Кыргызстана на территории России в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 по футболу не изменился.
«От российской стороны какого-либо официального уведомления об изменении порядка пребывания граждан Кыргызстана в России не поступало», - сообщили в дипслужбе.
Посольство напоминает, что президент России подписал указ об усилении мер безопасности во время проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года, в том числе, в части постановки на миграционный учет иностранцев в городах Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
По данному вопросу посольством КР проводятся консультации с российской стороной с учетом договора о Евразийском экономическом союзе, а также соглашения между КР и РФ о порядке пребывания граждан.
Как известно, игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир рассматривается как «репетиционный» перед чемпионатом мира, который пройдет в России в 2018 году.
В Кубке конфедераций примут участие Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017).
Источник - КАБАР
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