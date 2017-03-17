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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 4 Судья Верховного суда Турсунгул Чаргинова приступила к своим обязанностям Бишкек, “Саясат.kg”. Кандидатуру Турсунгул Чаргиновой на должность судьи Верховного суда КР, предложил президент. Сегодня, 17 марта 2017 года, состоялся пленум Верховного суда об избрании новоизбранного судьи Верховного суда КР в судебную коллегию. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда КР Айнура Токтошева. На пленуме судьи Верховного суда единогласно избрали Чаргинову Турсунгул Толепековну членом судебной коллегии по гражданским ВС КР. Напомним, 16 марта 2017 года Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Турсунгул Чаргиновой на должность судьи Верховного суда, представленную президентом. На заседании было принято соответствующее постановление парламента, также новоизбранная судья Т.Чаргинова принесла присягу в парламенте. Добавить комментарий