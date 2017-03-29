Насиловавший падчерицу отчим приговорен к 15 годам колонии строгого режима

Иссык-Кульский областной суд приговорил к 15 годам в колонии усиленного режима М. Бекташова, 1968 года рождения. Мужчину признали виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы.
2 ноября 2011 года примерно около 09:00 М. Бекташов остался наедине со своей 13-летней падчерицей. Угрожая убить мать, он изнасиловал девочку. Насилие продолжалось еще около полугода.
О семейном маньяке стало известно лишь 7 мая 2012 года, когда уже было заметно, что девочка находится на 24-й неделе беременности. Через неделю по решению родственников врачи вызвали искусственные роды, в результате которых недоношенный ребенок скончался. Тогда и было возбуждено уголовное дело.
Районный суд приговорил насильника к 15 годам лишения свободы, однако тот не согласился с приговором. Бекташов обратился с апелляционной жалобой в областной суд, но и там служители Фемиды оставили меру пресечения без изменений.
"Судебная коллегия Иссык-Кульского областного суда, исследовав все материалы дела, обсудила доводы, изложенные в апелляционной жалобе, и, выслушав показания участников процесса, пришла к выводу, что приговор первой инстанции останется без изменения. И апелляционную жалобу также оставят без удовлетворения", – сообщили в канцелярии Иссык-Кульского областного суда.
Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в Верховном суде в установленном законом порядке.
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