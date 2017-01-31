Кто такой Райым-миллионер?

С ним хотят познакомиться депутаты Жогорку Кенеша



Депутаты парламента поинтересовались у главы Государственной таможенной службы, кто такой «Райым-миллионер». Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике спросил нардеп Дастан Бекешев.



По его словам, он часто встречается с бизнесменами, которые рассказывают ему о своих проблемах, в том числе и в таможенной службе. В их разговорах часто проскальзывает имя Райым.



«Говорят, у главы ГТС есть такой заместитель «Райым-миллионер». Я понимаю, что вокруг таможни существует много слухов и домыслов. Но мне многие люди о нем рассказывали. Говорят, что многие вопросы в таможне именно через него следует решать. Что это за человек такой?» - спросил парламентарий у главы ГТС Азамата Сулайманова.



Чиновник на это ответил, что про сотрудников таможни ходит много разговоров. Депутаты посоветовали ГТС быть более открытой, чтобы не возникало лишних сплетен.

URL: http://24.kg/obschestvo/44165/