С ним хотят познакомиться депутаты Жогорку Кенеша
Депутаты парламента поинтересовались у главы Государственной таможенной службы, кто такой «Райым-миллионер». Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике спросил нардеп Дастан Бекешев.
По его словам, он часто встречается с бизнесменами, которые рассказывают ему о своих проблемах, в том числе и в таможенной службе. В их разговорах часто проскальзывает имя Райым.
«Говорят, у главы ГТС есть такой заместитель «Райым-миллионер». Я понимаю, что вокруг таможни существует много слухов и домыслов. Но мне многие люди о нем рассказывали. Говорят, что многие вопросы в таможне именно через него следует решать. Что это за человек такой?» - спросил парламентарий у главы ГТС Азамата Сулайманова.
Чиновник на это ответил, что про сотрудников таможни ходит много разговоров. Депутаты посоветовали ГТС быть более открытой, чтобы не возникало лишних сплетен.
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