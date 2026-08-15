Переданы ноутбуки "Алтын Казык" для учителей начальных классов

Бишкек, "Саясат.kg". Ноутбуки будут доставлены учителям через районные отделы образования. В следующих партиях планируется передача ноутбуков учителям истории, географии и кыргызского языка.

Сегодня, 2 февраля, для учителей начальных классов школ республики было передано 20 286 ноутбуков бренда “Алтын Казык”.

В мероприятии приняли участие министр просвещения Кыргызской Республики Догдуркүл Кендирбаева, первый заместитель министра Мухтарбек Баймурзаев, директор учреждения «Технопарк» Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова Касымбек Келебаев, а также представители районных отделов образования.

Министр отметила, что переданные ноутбуки являются второй партией ноутбуков бренда “Алтын Казык”.

Ноутбуки будут доставлены учителям через районные отделы образования. В следующих партиях планируется передача ноутбуков учителям истории, географии и кыргызского языка.

Отечественные ноутбуки собраны на базе «Технопарка» КГТУ имени И. Раззакова и подготовлены в соответствии с установленными техническими требованиями. Каждый ноутбук оснащен лицензированными программами, которые автоматически обновляются и обеспечивают безопасность. Кроме того, на ноутбуках установлены методические материалы и необходимые программы для повседневной работы учителей.

Напомним, что в прошлом году учителям предметов STEM (математика, физика, химия, биология, информатика) было передано 27 031 ноутбук “Алтын Казык”.