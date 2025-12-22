В Кыргызстане планируют создать Кыргызско-Японский цифровой университет K-JDU

В Кыргызстане планируют создать Кыргызско-Японский Цифровой Университет (K-JDU), меморандум о трехстороннем сотрудничестве подписали 20 декабря на полях бизнес-форума «Центральная Азия — Япония», сообщает Парк высоких технологий.

По информации ПВТ, инициатива нацелена на развитие сотрудничества Кыргызстана и Японии в сфере IT и образования и должна ответить на спрос IT-бизнеса двух стран на квалифицированные кадры, в том числе специалистов со знанием японского языка и современных цифровых технологий.

Меморандум подписали Digital Knowledge Co., Ltd. (Япония), Кыргызско-Японский центр человеческого развития (KRJC) и Парк высоких технологий. Стороны заявили о намерении совместно развивать образовательные программы для подготовки IT-специалистов, востребованных на международном рынке, а также укреплять академическое и технологическое взаимодействие между Кыргызстаном и Японией.

ПВТ КР напомнил, что является государственной организацией по развитию IT-индустрии и предоставляет компаниям-резидентам налоговые льготы, включая 0% НДС, 0% налога на прибыль и 0% налога с продаж. По данным парка, сейчас в ПВТ входят около 500 компаний, также действует возможность оформить до 10 лет легального пребывания через статус Digital Nomad.

Источник: economist.kg