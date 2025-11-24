Президент внес изменения по комиссии по урегулированию ситуации в парке Ататюрка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Официально мэрия еще не сообщала, какой компромисс достигнут между муниципалитетом и жителями, и каким образом вопрос был решен.

Президент Садыр Жапаров распоряжением № 373 внес изменения в распоряжение от 26 мая 2025 года № 167 по межведомственной рабочей комиссии по урегулированию ситуации, сложившейся в парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка.



Межведомственной рабочей комиссии поручено рассмотреть вопросы, связанные с урегулированием ситуации, сложившейся в парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка, и утверждением его границ, а затем внести заключение на рассмотрение президента для его одобрения.



Решение принято для обеспечения эффективности мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие парковых зон города Бишкек.



В прошлом году мэрия Бишкека сообщала о решении привести границы парка Ататюрка в границы 1992 года. Для этого предполагался снос ряда домов. Официально мэрия еще не сообщала, какой компромисс достигнут между муниципалитетом и жителями, и каким образом вопрос был решен.

В октябре 2025 года вице-мэр Азамат Кадыров сообщил, что мэрия Бишкека ожидает 500 млн сомов за счет договоренности с владельцами домов в парке Ататюрка. Для аккумулирования этих средств создан Фонд развития зеленых зон города Бишкек с открытым специальным счетом. Собранные средства направляются на реконструкцию парка Ататюрка, а также будут использованы для развития жилых зон города, рассказывал вице-мэр.

Источник: АКИpress

