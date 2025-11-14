В Оше усилены меры по экономии электроэнергии и контролю цен

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Также мэр поручил усилить контроль за ценами на мясо и уголь, чтобы предотвратить их необоснованный рост в зимний период.
В Оше под председательством мэра города Женишбека Токторбаева состоялось совещание с участием руководителей городских служб, ведомств и предприятий, на котором обсуждались меры по рациональному использованию электроэнергии в зимний период.
Как сообщили в мэрии, по итогам 10 месяцев текущего года город Ош превысил установленный лимит потребления электроэнергии на 112 миллионов киловатт-часов.
В связи с этим были приняты решения, направленные на сокращение избыточного энергопотребления и обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в отопительный сезон.
Согласно распоряжению:
- в школах электроэнергия не должна отключаться до 19:00, особенно в учреждениях, работающих в две смены;
- во всех организациях и предприятиях после 18:00 необходимо полностью отключать электричество — от лампочек до кондиционеров;
- в медицинских и правоохранительных учреждениях отключения не производятся, однако установлен строгий режим экономии и контроль за избыточным потреблением;
- в крупных организациях для обеспечения безопасности предлагается усилить охрану и рассмотреть альтернативные методы дежурства.
Кроме того, с сегодняшнего дня в городе стартуют рейды в кафе, ресторанах, банкетных залах и ночных клубах. Владельцев бизнеса призвали строго соблюдать Закон «О тишине» и экономно расходовать электроэнергию.
Также мэр поручил усилить контроль за ценами на мясо и уголь, чтобы предотвратить их необоснованный рост в зимний период.
