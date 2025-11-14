В Оше усилены меры по экономии электроэнергии и контролю цен

В Оше под председательством мэра города Женишбека Токторбаева состоялось совещание с участием руководителей городских служб, ведомств и предприятий, на котором обсуждались меры по рациональному использованию электроэнергии в зимний период.

Как сообщили в мэрии, по итогам 10 месяцев текущего года город Ош превысил установленный лимит потребления электроэнергии на 112 миллионов киловатт-часов.

В связи с этим были приняты решения, направленные на сокращение избыточного энергопотребления и обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в отопительный сезон.

Согласно распоряжению:

в школах электроэнергия не должна отключаться до 19:00, особенно в учреждениях, работающих в две смены;

во всех организациях и предприятиях после 18:00 необходимо полностью отключать электричество — от лампочек до кондиционеров;

в медицинских и правоохранительных учреждениях отключения не производятся, однако установлен строгий режим экономии и контроль за избыточным потреблением;

в крупных организациях для обеспечения безопасности предлагается усилить охрану и рассмотреть альтернативные методы дежурства.

Кроме того, с сегодняшнего дня в городе стартуют рейды в кафе, ресторанах, банкетных залах и ночных клубах. Владельцев бизнеса призвали строго соблюдать Закон «О тишине» и экономно расходовать электроэнергию.

Также мэр поручил усилить контроль за ценами на мясо и уголь, чтобы предотвратить их необоснованный рост в зимний период.

Источник: Кабар