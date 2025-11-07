Балыкчы, Нарын и Токмок получили миллиарды сомов. Ташиев рассказал, откуда средства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государство возвращает в собственность все разграбленное, эта работа находится под моим личным контролем.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, из каких источников выделяются средства на развитие городов и районов страны.

На встрече с жителями Балыкчы Ташиев отметил, что в последние годы регионы стали получать существенную поддержку от государства. Так, в 2025 году выделены средства:

Нарыну - 4–5 млрд сомов;

Токмоку - 1,5 млрд сомов;

Токтогулу- 1,5 млрд сомов;

на строительство дороги Ош – Кара-Суу - 1 млрд сомов;

на строительство дороги в Алайском районе - 1,5 млрд сомов.

Также стало известно, что на развитие инфраструктуры Балыкчы будет направлено 1,5 млрд сомов: 500 млн выделят на следующей неделе, 1 млрд - весной 2026 года.

По словам Ташиева, эти средства выделяются из Стабилизационного фонда президента, который формируется из средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией и возвращения в собственность государства незаконно приватизированных объектов.

"Практически по всей стране земельные участки и промышленные объекты оказались в частной собственности незаконно. Например, в Балыкчы автобазы перешли в частную собственность. Если зачитать весь список, он будет очень длинным. Государство возвращает в собственность все разграбленное, эта работа находится под моим личным контролем.

Президент поручил аккумулировать все собранные средства в Стабилизационном фонде. Эти средства поступают либо на депозитные счета, либо на специальные счета ГАУГИ. Далее по указу президента они распределяются строго по назначению, никто другой не может распоряжаться этими средствами", - отметил Ташиев.

