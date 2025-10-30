В Бишкеке «Соната» с шестью подростками врезалась в трансформатор и забор дома

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Доследственная проверка продолжается.

В Бишкеке произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УПСМ.



Примерно в половине второго ночи 30 октября на улице Осмонкула автомобиль «Хендай Соната» врезался в трансформаторную будку, а затем в забор дома № 209. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и стало причиной аварии.



В результате пострадали шестеро несовершеннолетних. Их доставили в больницу.



По данным патрульной милиции, за рулем был подросток. Авто водворили на штрафстоянку.



Доследственная проверка продолжается.

Источник: АКИpress

