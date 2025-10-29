ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики, 27 октября т.г. в здании полномочного представительства по Иссык-Кульской области, проведено совещание по обеспечению общественно политической стабильности и безопасности в период подготовки, проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Представители ГКНБ также довели до участников основные положения избирательного законодательства, разъяснили предусмотренную уголовную ответственность за нарушение избирательного процесса, включая факты подкупа избирателей и вмешательства в агитационную деятельность. Также отмечена важность усиления мер безопасности местах массового скопления народа и сообщать о любых противоправных действиях в период выборов.

По итогам совещания представители ГКНБ указали руководителям органов местного самоуправления провести соответствующие работы по данному направлению на местах.