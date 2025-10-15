Кыргызстан и Всемирный банк подписали соглашение на $6.36 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Средства будут направлены на ремонт и оснащение детских садов

В рамках 59-го Ежегодного собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялась встреча министра финансов КР Алмаза Бакетаева с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Во время переговоров стороны обсудили ключевые направления сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком, включая реализацию проекта «Образование для будущего», направленного на расширение доступа к качественному дошкольному образованию.

По итогам встречи подписаны соглашение о финансировании и письмо о грантовой технической помощи по допфинансированию проекта «Образование для будущего» на общую сумму в $6.36 млн, из которых:

$4.36 млн – кредит Всемирного банка;

$2 млн – грант.

Средства будут направлены на ремонт и оснащение детских садов, а также на оптимизацию использования помещений для увеличения охвата дошкольным образованием.

Кроме того, стороны обсудили распределение ресурсов Международной ассоциации развития (МАР-21), совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы и реформы, направленные на развитие человеческого капитала и цифровизацию экономики.

Источник: economist.kg