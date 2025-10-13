Бакыт Торобаев проверил работу Центра ветеринарной диагностики и экспертизы

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил Центр ветеринарной диагностики и экспертизы при Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов.

В ходе визита Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью Центра, а также с работой его структурных подразделений, включая Отдел химико-токсикологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел серологии и Отдел вирусологии.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения качества и безопасности продукции животноводства, предназначенной для экспорта. Отмечено, что на сегодняшний день лабораторная база Центра полностью соответствует международным стандартам, что позволяет проводить широкий спектр исследований и лабораторных анализов любой сложности в соответствии с требованиями стран-партнёров.

Благодаря государственной поддержке и последовательной работе Министерства в последние годы бюджет Центра значительно увеличился, что позволило модернизировать оборудование, укрепить материально-техническую базу и повысить уровень квалификации специалистов.

Министр подчеркнул, что развитие ветеринарно-диагностической инфраструктуры является важным условием для обеспечения эпизоотического благополучия, пищевой безопасности и расширения экспортных возможностей отечественной продукции животноводства.

Источник: Кабар