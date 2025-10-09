Вокруг Бишкека планируется кольцевая дорога, - мэр

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Благодаря этому смогут формироваться дорожные развязки.

Вокруг столицы планируется создание кольцевой дороги. Об этом 8 октября агентству АКИpress рассказал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.



«Восточная и южная объездные в последующем должны создать одну систему кольца — то есть внешнее, среднее и внутреннее кольцо. Благодаря этому смогут формироваться дорожные развязки.



Мы уже параллельно ведем работы, например, мы открываем улицу Калинина где-то 10 октября. Если мы ее откроем, мы перейдем на улицу Ауэзова, тем самым будем «вытаскивать» ее как восточную объездную для ее закольцовки по южной стороне», - рассказал Джунушалиев.

Источник: АКИpress