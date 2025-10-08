Орунбеков обнародовал видео с подозреваемым в двойном убийстве в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Пора положить конец обсуждениям, что милиция арестовала якобы не того»

Руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал видео с камер наблюдения, благодаря которым поймали подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо-3».

Он раскритиковал пользователей соцсетей, которые усомнились в том, что задержан именно убийца.

«По подозреваемому собраны все данные, установлены мотивы преступления. Пора положить конец обсуждениям, что милиция арестовала якобы не того. В распоряжении МВД есть все доказательства и видеозаписи. Нельзя просто так взять и обвинить невиновного человека. Это дело получило широкий резонанс, МВД действовало тщательно и оперативно. У них есть стопроцентно подтвержденные сведения», - написал Орунбеков.

Он также добавил, что отец подозреваемого состоит на учете как член ОПГ Доо Чынгыза и имеет две судимости.

Источник: vesti.kg



