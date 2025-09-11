В Бишкеке закрыли старые скотные рынки и убойный пункт «Жантай»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Принятые меры направлены на повышение санитарно-ветеринарной безопасности и защиту здоровья населения.

Старые скотные рынки в Бишкеке полностью закрыты, деятельность убойного пункта «Жантай» прекращена. Такое решение принято Ветслужбой 9 сентября на основании постановления №377 и протокола комиссии, сообщает Минсельхоз.

Как отметили в министерстве, причиной стали многочисленные жалобы граждан и несоответствие санитарным нормам. Вместо этого в городе открыт новый крупный рынок, где будут действовать единые стандарты продажи скота и убоя животных.

«В целях обеспечения безопасности населения, наведения порядка и приведения условий продажи скота к единым стандартам в городе построен новый крупный рынок. В связи с этим все скотные рынки на территории города закрыты», – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что принятые меры направлены на повышение санитарно-ветеринарной безопасности и защиту здоровья населения.

Источник: economist.kg