В Кочкорском районе открыли новое здание военного комиссариата с участием Ташиева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Нарынской области 6 сентября состоялось торжественное открытие нового здания военного комиссариата Кочкорского района.



​Современный двухэтажный объект построен в кратчайшие сроки за счет средств республиканского бюджета. В здании предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для полноценной работы комиссариата.



​В церемонии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров – председатель Комитета национальной безопасности генерал-полковник Камчыбек Ташиев, министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов, видные общественно-политические деятели, депутаты Жогорку Кенеша, военнослужащие и их семьи, ветераны, представители госструктур, молодежь и жители района.

В своем выступлении Ташиев подчеркнул, что руководство страны уделяет особое внимание укреплению национальной и военной безопасности, а также созданию достойных условий для службы военнослужащих.



​По завершении церемонии он вручил военному комиссару ключи от автомобиля ВАЗ-2121 «НИВА», комплект компьютерной техники и развязал ленточку, символизирующую открытие нового здания.



​Мероприятие завершилось ознакомлением с инфраструктурой комиссариата, памятным фотографированием и праздничным концертом.