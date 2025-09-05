Детсады в Бишкеке перешли на новый режим работы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дети будут находиться в детских садах с 8.00 до 18.00.

Детсады в Бишкеке перешли на новый режим работы. Информацию об этом 24.kg подтвердили в столичном департаменте образования.

По данным представителей ведомства, на основании нового государственного стандарта, утвержденного кабинетом министров от 15 мая 2025 года, в дошкольных образовательных организациях будет 10-часовой рабочий день.

Отметим, что утративший силу госстандарт КР «Дошкольное образование и уход за детьми» предусматривал в том числе группы с 11-часовым пребыванием. Прием воспитанников осуществлялся с 7.30, забрать детей можно было до 18.30.

По словам некоторых родителей, теперь они не успевают на работу.

Что касается графика для школ в департаменте отметили, что информация будет дана после завершения комплектования классов.

Источник: 24.kg