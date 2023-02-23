Мужчина домогался 11-летней девочки. Обвиняемому дали шесть лет тюрьмы

Таласский областной суд приговорил мужчину, обвиняемого в домогательстве 11-летней девочки, к шести годам лишения свободы.

Об этом 24.kg сообщила юрист регионального общественного фонда «Аялзат» Луиза Суйунтбекова.

По ее словам, суд признал обвиняемого виновным по статье «Развратные действия» УК КР.

«Гособвинение просило для обвиняемого семь лет лишения свободы, защита — десять. В итоге суд частично удовлетворил прошения прокуратуры и защиты. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда», — сказала Луиза Суйунтбекова.

Напомним, ранее Таласский городской суд приговорил мужчину, домогавшегося 11-летней девочки, к трем годам пробационного надзора. В июне она осталась одна дома и решила попросить у соседей скотч. Девочка была знакома с сестрой обвиняемого. Постучала к ним в дверь, попросила скотч. Затем постучала в дверь квартиры обвиняемого. Последний открыл дверь, но у него тоже не было нужного. Позже мужчина пришел домой к девочке и стал домогаться. Он целовал ее, а затем стал прыгать на ней, пугал тем, что разденет ее догола.



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