Сегодня ликвидируем ГКНБ, а завтра …страну ?!

А теперь вот партия «Республика» начала «кочегарить » эту тему.

Если следовать заявленным лозунгам партии «Республика», то именно этого намерены добиться ее представители в случае прихода во власть. В законодательный орган страны. Кстати, «республиканцы» далеко не первые в подобном радикализме. До них на орган нацбезопасности спускали целую свору борзых от НПО-сектора.

Своими миллионными грантовыми вливаниями ликвидировать ГКНБ порывались, так называемые , лидеры от НПО в лице карасартовых, джакуповых, а больше всех расформировать данную структуру грозился Равшан Жеенбеков, опасавшийся всю жизнь, за те единицы недвижимости,ты виде домов — отдыха и пансионатов, которые были умело им «приватизированы» ещё на заре независимости …

А теперь вот партия «Республика» начала «кочегарить » эту тему. Можно даже предположить откуда «ветер дует». А дует он, наверняка, от одной прародительницы прозападного течения КР, уроженки Таласской области, по совместительству знатной апчешки Омурбека Бабанова — того самого беглого олигарха. Настолько все у них предательски банально, однако…

Да и народ уже не верит сказкам, уловкам и грязным технологиям последних Во-первых, если и выдвигать лозунги, то надо было объявлять войну, например, угрожающе клановому кыргызскому олигархату. Или криминальным структурам, как «Бутун» Мадумарова, сошедший с гонки…

Но, увы, олигархическая партия «Республика» намерена ликвидировать Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана, а не те две, наиболее угрожающие безопасности страны, элементы — олигархов и «черных»…

И все-таки почему партия «Республика» не на шутку ополчилась на спецслужбы Кыргызстана? Может потому, что есть опасения, что давно «копают» под преступников-миллионеров, вроде Бабанова и Ко и обязательно «докопаются » до их сомнительных финансовых операций? Скорее всего, это так. И это, во-вторых …

Мирлан Жээнчороев — лидер олигархической разразившись переживаниями по поводу «карательной силы» силовых ведомств так и не объяснил истинной причины своей «сверх идеи». Зародив тем самым кучу домыслов, версий, в том числе и обеспокоенность возможными посадками в будущем ряда действующих и бывших высокопоставленных персон.

«Они (спецслужбы) служат президенту, заявляя о коррупции и сажая вчерашних мажоров. Такую организацию необходимо срочно реформировать», – вторят нервно активисты, приверженцы одной апчешки, называя ГКНБ не иначе как «такой организацией» …

Отчего такая паника? От ожиданий новых массовых обысков и арестов? А может быть действия НПО и аффилированных с ним отдельных политпартий продиктованы кем-то?

До сих пор тот же Равшан Жеенбеков кормился за счет «зарубежных источников финансирования» через различные комитеты защиты свободы слова и политзаключенных. Функционал последнего заключался в распространении обращений, пылких выступлений на «круглых» столах и другого рода выкриков, а то и доходило до срывания микрофонов на публичных площадках. «Услуги» последний оказывал исключительно за деньги. Причем немалые.

Общественность, наученная горьким опытом политических изощрений уже может догадываться, кто и за какую сумму гонорара дергает за ниточки «ликвидаторов ГКНБ» и закладывают им в уста лозунги: «Караул, преследуют!»

С недавних пор Жеенчороев, в лучших традициях отечественной оппозиции, ищет повод в очередной раз сотрясти воздух в русле радикальных выкриков и обещаний «счастливой жизни без органов нацбезопасности и борьбы с коррупционерами».

Ещё раз вопрос: за какие свои «косяки» дёргаетесь? Чего боятся ваши влиятельные спонсоры и идеологи? Вообще, как у некоторых политиков есть какое- то навязчивое желание все время дорваться до власти? Причем любыми способами, даже ценой «ликвидаций, разрухи и бесконечных революций»…

Жаль только простых людей этой страны. Не повезло им с «революционерами » и временщиками …Ох, как не повезло …

Источник: tezkabar.org